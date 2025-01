LIVE: Kanzler Olaf Scholz im Wahlkampfmodus

Noch ein Monat bis zur Bundestagswahl: In Erfurt absolviert Kanzler Olaf Scholz einen Wahlkampftermin, der im Schatten der Aschaffenburger Gewalttat vom Vortag steht. Sehen Sie die Rede des SPD-Kanzlerkandidaten hier live.

Der Wahlkampf intensiviert sich: In vier Wochen wählen die Deutschen einen neuen Bundestag und Olaf Scholz (SPD) will auch 2025 Kanzler bleiben. Am Donnerstagnachmittag (23. Januar) absolviert der SPD-Politiker einen Wahlkampfauftritt in Erfurt – nur einen Tag nach dem Messerangriff von Aschaffenburg, der einem Kind und einem Erwachsenen das Leben kostete.

Sehen Sie den Auftritt von Kanzler Olaf Scholz in Erfurt ab 16 Uhr live und kostenlos auf Joyn.

Dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch am Mittwochabend (22. Januar) nach der Tat die Chefs des Verfassungsschutzes, des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei ins Kanzleramt beorderte, ist in jedem Fall ungewöhnlich. Inwieweit er den Termin in Thüringen nutzt, um über Maßnahmen zu reden, die mit dem Messerangriff in Verbindung stehen, bleibt offen.

