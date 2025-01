LIVE: So will CDU-Chef Merz mit Trump umgehen

Friedrich Merz will dieses Jahr zum Kanzler gewählt werden. Wie stellt sich der CDU-Chef die deutsche Außenpolitik mit Donald Trump im Weißen Haus vor? In Berlin gibt der Kanzlerkandidat der Union ein Statement ab.

Wie wird sich das europäisch-amerikanische Verhältnis unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump ändern? Neue Töne aus dem Weißen Haus erfordern voraussichtlich eine neue deutsche Außenpolitik. Zu diesem Thema nimmt CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin Stellung.

Welche Prioritäten soll Deutschland Merz' Meinung nach setzen? In einem Statement will der Kanzlerkandidat der Union seine außenpolitischen Vorstellungen präsentieren. Möglicherweise äußert er sich auch zur Gewalttat von Aschaffenburg, bei der am Mittwoch (22. Januar) ein Kind und ein Erwachsener getötet wurden.

Sehen Sie hier ab 12:30 die Rede von Friedrich Merz zur Außenpolitik live und kostenlos auf Joyn.

