LIVE: Nach Anschlag in Magdeburg - Innenausschuss kommt zur Sondersitzung zusammen

Fünf Menschen starben durch die Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtmarkt, 200 wurden verletzt. Nun bemüht sich die Politik um Aufarbeitung.

Der Ältestenrat des Landtags in Magdeburg befasst sich am Montag (23. Dezember) mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger habe zu der Sondersitzung eingeladen, hieß es in einer Mitteilung. Vertreter der Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP hätten das verlangt.

Neben Mitgliedern des Ältestenrats sollen die innenpolitischen Sprecher der sechs Landtagsfraktionen, Innenministerin Tamara Zieschang, Justizministerin Franziska Weidinger (beide CDU) und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) dabei sein.

