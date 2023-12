Lohnt sich Arbeit noch? Das hält die Gen Z vom Bürgergeld

Das Bürgergeld polarisiert - nicht nur die Politik, sondern auch junge Leute. Das Thema scheint auch die Generation Z zu bewegen. Videos zu der Sozialleistung gehen viral und lösen gemischte Reaktionen aus.

Das Wichtigste in Kürze Das Bürgergeld beschäftigt auch die junge Generation.

Die Gen Z streitet sich in sozialen Netzwerken über die Höhe der Sozialleistung und die Frage, ob sich Arbeit noch lohnt.

Ein viel beachtetes Video führt die unterschiedlichen Ansichten vor Augen.

In der Politik gehen die Meinungen zum Bürgergeld stark auseinander. Die Parteien streiten sich immer wieder über die Sozialleistung. Auch in der jungen Generation Z kam die harsche Debatte der Politiker:innen inzwischen an. Die geplante Erhöhung des Bürgergelds polarisiert die Gen Z in sozialen Netzwerken.

Besonders auf Tiktok erhitzt das Thema immer wieder die Gemüter junger Menschen. Ein Video des Influencers "herr_jobcenter", über den zuerst "Focus Online" berichtete, zeigt das beispielhaft. "725 Euro bekomme ich nur fürs Hinlegen und Fernsehgucken", teilt er in einem polarisierenden Video vom Oktober seinen Follower:innen mit. Er setzt noch einen drauf und fragt ironisch: "Na, wird dein Lohn nicht erhöht aber meiner schon, einfach nur, weil ich am Schlafen bin?"

Gespaltene Ansichten in der Gen Z

Mehr als 30.000 Likes bekam das Video bislang. Zehntausende scheinen die Ansicht des Influencers zu teilen. Aber: Die Zahl der Kommentare führt das Polarisierungspotenzial des Bürgergelds vor Augen. Rund 4.500 Mal teilten Tiktok-User in der Kommentarspalte ihre Meinung zu dem Video mit.

Besonders auffällig: Das Bürgergeld wird von vielen jungen Menschen als zu geringe Sozialleistung gesehen. "Wie kann man mit 725 Euro heutzutage leben?", fragte eine Userin im Top-Kommentar unter dem Beitrag. Rund 1.400 Personen gefiel ihre Frage - ihre Meinungen geht offenbar mit der des Influencers auseinander.

Ein Großteil der Kommentare unter dem Video kritisiert jedoch die Höhe des Bürgergelds. Diese sei zu gering. "Wer kann von so wenig leben?" oder etwa "Reicht aber leider dennoch nicht fürs Leben aus" sind Beispiele für Hunderte andere Kommentare, die Arbeit entgegen der in dem Video verbreiteten Ansicht als lohnenswert betrachten.