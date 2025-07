Mallorca-Special endet abrupt: Fernsehgarten nach 15 Minuten geräumt

Unwetter-Alarm beim "ZDF-Fernsehgarten": Die Mallorca-Ausgabe der Liveshow musste nach nur 15 Minuten abgebrochen werden. 6.000 Gäste mussten das Gelände verlassen.

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist am Mittag nach einer Viertelstunde geräumt worden. Andrea Kiewel, die Moderatorin der Sommer-Sonntagmittag-Liveshow, konnte es kaum fassen, die Sendung habe doch gerade erst angefangen: "Bringt euch in Trockenheit." Es tue ihr so leid. Das Unwetter durchkreuzte die Mallorca-Ausgabe der Sendung, bei der Partyschlagerstars auftreten, die auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel gefeiert werden.

Zuvor war Kiewel, die zusammen mit Rudi Cerne moderierte, von ihrem Team hinter der Kamera zum Abbruch auf dem Open-Air-Gelände bewegt worden.

Rund 6.000 Zuschauer:innen seien betroffen, erzählte Kiewel. Sicherheit gehe natürlich vor. Niemand könne bei Blitzen im offenen Garten stehen. Ausgeschlossen war nicht, dass die Sendung zurück aufs Gartengelände verlegt würde - dann jedoch ohne Zuschauer.

Himmel schon in den ersten Minuten dunkel

Da sei ein Fluch über der Mallorca-Show, scherzte Kiewel im Gehen zum sogenannten Gartenstudio mit ihren Gästen wie Jürgen Milski. 2019 war demnach schon einmal die Show bei dieser traditionsreichen Ausgabe mit Ballermannstars wegen Unwetters ins Studio verlegt worden.

Kurz vor der Sendung hatte sich das ZDF auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur noch optimistisch geäußert: "Aktuell gibt es keine Vorwarnung für markantes Wetter in Mainz, während der Fernsehgarten-Aufzeichnungen regnet es häufig, das ist nicht ungewöhnlich."

Dann wurde es jedoch offensichtlich zu heftig um kurz nach 12.00 Uhr. Der Himmel sah schon in den ersten Minuten der rund zweistündigen Liveshow sehr dunkel aus.