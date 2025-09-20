Anzeige
Kampfjets über der Ostsee

Russland will estnischen Luftraum nicht verletzt haben

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 01:55 Uhr
  • dpa
Russische Jets sorgen für Spannungen: Estland und Polen melden Luftraumverletzungen, Moskau weist die Vorwürfe zurück.
Russische Jets sorgen für Spannungen: Estland und Polen melden Luftraumverletzungen, Moskau weist die Vorwürfe zurück.

Drei russische Kampfjets hätten Estlands Luftraum verletzt, heißt es aus dem NATO-Staat. Was dort Empörung auslöst, will Moskau nicht als Provokation verstehen: Die Flugroute sei regelkonform gewesen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Russland bestreitet, dass seine Kampfjets den estnischen Luftraum verletzt haben, und spricht von einem Flug über neutrale Gewässer.

  • Estland meldet einen zwölfminütigen Luftraumverstoß und hat Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt.

  • Polen berichtet von russischen Jets, die eine Bohrinsel im Tiefflug überflogen und deren Sicherheitszone verletzt haben.

Russlands Regierung hat die Darstellung Estlands bestritten, dass drei russische Kampfjets den Luftraum des baltischen NATO-Landes verletzt haben sollen. "Der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.

"Während des Fluges wichen die MiG-31-Jets nicht von der abgesprochenen Flugroute ab und verletzten nicht den estnischen Luftraum", hieß es weiter. Vielmehr habe die Route über neutrale Gewässer, mehr als drei Kilometer nördlich der estnischen Ostsee-Insel Vaindloo geführt. Die Angaben aus Moskau ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Estland und Polen sprechen von Regelverletzungen

Estlands Armee hatte den Vorfall anders dargestellt und am Freitag (19. September) eine erneute Verletzung seines Luftraums durch drei russische Kampfjets gemeldet, die am Morgen nahe Vaindloo unerlaubt in den Luftraum des EU-Staates eingedrungen seien und sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten hätten. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht verifizieren.

Die NATO habe sofort reagiert und die russischen Flugzeuge abgefangen, sagte eine NATO-Sprecherin. Was genau bei dem Abfangmanöver passiert ist, blieb jedoch unklar. Für gewöhnlich steigen bei solchen Luftraumverletzungen Kampfflugzeuge auf und begleiten die anderen Jets wieder aus dem Luftraum hinaus.

Estland beantragte nach dem Vorfall Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht.

Am Freitagabend meldete dann Polen, dass sich zwei russische Kampfjets im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert hätten. Sie hätten die Plattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, teilte das Innenministerium mit. Dabei wurde nach Angaben des Grenzschutzes die Sicherheitszone über der Plattform verletzt.

Vergangene Woche waren mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. NATO-Jets schossen einige von ihnen ab.

