Mann steuert Auto in Menschenmenge in New Orleans - IS-Flagge in Tat-Auto entdeckt

Vor 4 Stunden

Todesfahrt von New Orleans: Biden drückt seine Trauer aus

Nach dem Vorfall in New Orleans mit mindestens zehn Toten hat US-Präsident Joe Biden den Verletzten und Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. "Mein Herz geht an die Opfer und ihre Familien, die einfach nur feiern wollten", teilte Biden mit.

In einem beliebten Ausgehviertel der US-Südstaatenmetropole New Orleans war am frühen Neujahrsmorgen ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und mehr als 30 weitere verletzt worden. Die Polizei hat den Fahrer getötet, die Ermittler stuften die Tat als Terrorakt ein.

"Es gibt keine Rechtfertigung für jegliche Art von Gewalt und wir werden keinen Angriff auf die Gesellschaft unseres Landes tolerieren", erklärte Biden. Die Ermittler bekämen von seiner Regierung und seinen Mitarbeitenden jede nötige Unterstützung.