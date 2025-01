Nach dem tödlichen Attentat von New Orleans ermittelt das FBI auf Hochtouren. Besteht ein Zusammenhang zu der Explosion des Cybertrucks von Tesla? Die wichtigsten News im Überblick.

Das Attentat von New Orleans

Gab es eine Sicherheitslücke in New Orleans? Poller zum Schutz von Passanten fehlten. Ein Polizeiauto, das den Zugang blockieren sollte, konnte der Täter umfahren. Mindestens 15 Menschen starben in der Silvesternacht, als ein Täter mit einem Pick-up-Truck in Feiernde im beliebten Ausgehviertel French Quarter raste.

Cybertruck explodiert in Las Vegas

Vor dem Trump International Hotel in Las Vegas explodiert ein mit Benzinkanistern beladenes Elektroauto. Ein Mensch stirbt, sieben werden verletzt. Sogar Tesla-Chef Elon Musk leistet Ermittlungshilfe.

Faeser fordert harte Strafen nach Silvesterchaos

Nach der teils aus dem Ruder gelaufenen Böllerei zum Jahreswechsel hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner den Bund aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. "Um die Gewaltexzesse in der Silvesternacht einzuschränken, sollte das Waffenrecht endlich verschärft werden", sagte der CDU-Politiker. Auch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich für härtere Strafen ausgesprochen.

Die wichtigsten Nachrichten am Donnerstag

