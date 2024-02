Mann stirbt in Irland an Infektionskrankheit - WHO warnt vor Masern

Die Fallzahlen von Masern steigen in Europa und Großbritannien weiter an. Jetzt ist erstmals seit Jahren ein Mann in Irland an den Folgen einer Maserninfektion umgekommen.

Das Wichtigste in Kürze Ein Irländer ist an der Infektionskrankheit Masern gestorben.

Weniger als 90 Prozent der Menschen in Irland sind gegen die Infektionskrankheit geimpft.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuletzt in Europa vor dem Virus gewarnt.

In Irland ist ein Mann an der Infektionskrankheit Masern gestorben. Das berichten unter anderem die britischen TV-Sender BBC und Sky. In dem Land sei dies der erste bestätigte Masernfall in 2024. Seit 2020 habe es insgesamt elf Masernfälle gegeben, bei denen aber niemand gestorben ist, teilt die öffentliche Gesundheitsbehörde Irlands, Health Service Executive (HSE), mit.

Das nationale Team für die Bekämpfung von Masern (IMT) erklärte, dass sie "alle erforderlichen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen in Bezug auf den Fall ergreifen." Nachdem es in Europa vermehrt zu Fällen gekommen war, wurde die Gruppe gegründet.

Fallanstieg in Europa und Großbritannien

Zuletzt wurde in Europa und auch in England vor der Infektionskrankheit gewarnt. Dadurch, dass immer mehr Menschen auf die Masernimpfung verzichten, gebe es vermehrt Fälle. Das bestätigt auch Breda Smyth, leitende medizinische Beamte Irlands. Sie sei "sehr besorgt". Es gebe ein "hohes Risiko", dass es zu einem Masernausbruch im Land kommt. Sie ermutige alle Menschen, sich gegen Masern, Mumps und Röteln impfen zu lassen.

Weniger als 90 Prozent der Menschen in Irland seien gegen die Infektionskrankheit geimpft. Smith sagte, eine Quote von rund 95 Prozent sei notwendig, damit sich Masern nicht verbreitet.

WHO warnt

Die Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt. Übertragen wird das Virus zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Sprechen. Zu den Symptomen gehören Fieber, Husten, Schnupfen und ein rötlich-brauner Hautausschlag. Das Virus kann schwerwiegende Komplikationen wie Gehirnentzündungen und noch nach mehreren Jahren eine sehr seltene, aber tödliche Spätfolge nach sich ziehen - die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zuletzt für Europa Alarm geschlagen. In der EU seien zwischen Januar und Oktober 30 Mal so viele Masernfälle registriert worden wie im ganzen Jahr davor.