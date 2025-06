Mehrfach wurde ein ganz besonderer Meeresbewohner nahe der Küste gesichtet. Die Behörden reagieren mit drastischen Maßnahmen.

Zum dritten Mal innerhalb von fünf Tagen wurde auf Mallorca ein Mantarochen in Strandnähe entdeckt. Eine Seltenheit, denn: So etwas hat es auf der Baleareninsel noch nie in dieser Häufung gegeben.

Die Tiere bevorzugen eigentlich tiefere Gewässer. Mantarochen gehören zu den größten Knorpelfischen der Welt, gelten jedoch als friedlich und ungefährlich für den Menschen. Ihre Ernährung besteht fast ausschließlich aus Plankton.

Dennoch ist Vorsicht geboten: Die Behörden rufen Badegäste dazu auf, Abstand zu halten und keine Berührungen zu versuchen – nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch zum Schutz der bedrohten Tierart. Denn Mantarochen sind weltweit stark gefährdet. Mehr dazu erfahren Sie hier im Video: