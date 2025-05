Panik in Mallorca-Flieger: Passagiere in Todesangst bei Anflug auf Paderborn

Angst und Schrecken löste an Bord ein missglückter Landeanflug einer Germanwings-Maschine aus, die in Paderborn versuchte zu landen. Der Flieger kam aus Mallorca.

Ein missglückter Landeversuch hat am Donnerstag (22. Mai) den Passagieren des Eurowings-Flugs EW6838 von Mallorca nach Paderborn einen Riesenschrecken eingejagt. Wie die "Mallorca-Zeitung" am Freitag meldete, wurde bei dem Zwischenfall auf dem Flughafen der ostwestfälischen Stadt offenbar niemand verletzt. Das Flugzeug habe an der Unterseite sichtbare Schäden aufgewiesen, hieß es weiter.

Dem Bericht zufolge soll die Maschine um 16:20 Uhr zunächst mit dem Heck aufgesetzt sein. Eine zweite Landung sei dann erfolgreich verlaufen. Kurz vor der Landung habe das Flugzeug stark gewackelt, berichteten Passagiere, die sich an Bord des Unglücksfliegers befanden. Demnach sei das Flugzeug bei seiner ersten Landung sehr abrupt aufgesetzt. Danach sei der Pilot wieder durchgestartet und habe die Maschine in einem "wahnsinnigen Steilflug" wieder nach oben gezogen.

Zweiter Landeanflug auf Paderborn erfolgreich

Das Flugzeug sei dann etwa 20 Minuten über Paderborn gekreist, bis der Pilot den zweiten Landeversuch startete. Dieser war dann erfolgreich. Nach Angaben der Passagiere erklärte der Pilot erst hinterher, dass es bei der Landung eine plötzliche Windböe gegeben habe, weshalb er durchstarten musste.

"Zehn Minuten kam gar nichts, keine Ansage", schildert eine Betroffene. Die Menschen seien vor Angst erstarrt. "Es war mucksmäuschenstill im Flieger, es waren auch viele Kinder an Bord."

Flugzeugheck berührte Startbahn

Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, habe sich die Cockpit-Crew aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, den Landeanflug abzubrechen und durchzustarten. Bei diesem Manöver "kam es zu einem sogenannten Tailstrike, einer kurzen Berührung der Startbahn durch das Flugzeugheck", so der Sprecher.

Das Flugzeug sei kurz vor dem Aufsetzen auf der Landebahn "unerwartet durchgesackt und hat deshalb mit dem Hauptfahrwerk härter als üblich aufgesetzt". Anschließend sei der Airbus A320 mit 121 Passagieren an Bord sicher gelandet. Für die Passagiere und die Crew habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, hieß es weiter von der Airline. Das Flugzeug werde derzeit von Technikern untersucht.