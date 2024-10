Marie-Sophie aus Betzdorf ist wieder da: Vermisste 16-Jährige wurde gefunden

Seit knapp einer Woche suchte die Polizei in Rheinland-Pfalz die 16-jährige Marie-Sophie. Jetzt kam die erfreuliche Nachricht.

Die 16-jährige Vermisste Marie-Sophie S. aus Betzdorf ist wohlbehalten angetroffen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Donnerstag (17. Oktober) mit. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen wurde somit aufgehoben.

Nach "intensiven Ermittlungen" sei sie "in ihrem sozialen Umfeld" gefunden worden, informierte die Polizei. Anschließend sei sie in Obhut genommen worden.

Tagelange Suche beendet

Die Schülerin galt seit Freitag (11. Oktober) als vermisst. Die Jugendliche, die in Betzdorf die berufsbildende Schule besucht, war zuletzt gegen 13 Uhr gesehen worden. Nach Schulschluss war sie nicht wie gewohnt nach Hause zurückgekehrt. Laut Polizeiangaben wurde sie noch am Nachmittag desselben Tages in der Nähe ihres Wohnortes gesehen, doch danach hatte sich jede Spur von ihr verloren.

