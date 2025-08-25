Anzeige
Bericht

Donald Trump lässt Nationalgarde in Washington bewaffnen

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 02:41 Uhr
  • dpa
An Trumps Entscheidung, die Nationalgarde in Washington einzusetzen, gibt es reichlich Kritik. (Archivbild)
An Trumps Entscheidung, die Nationalgarde in Washington einzusetzen, gibt es reichlich Kritik. (Archivbild)© Jacquelyn Martin/AP/dpa

Trump lässt die Nationalgarde in Washington mit Schusswaffen ausrüsten. Sein Vorgehen sorgt für heftige Kritik und neue Proteste.

Das Wichtigste in Kürze

  • Laut NBC News sollen die von Trump eingesetzten Nationalgardisten ab Sonntagabend bewaffnet sein und dürfen Waffen zur Selbstverteidigung einsetzen.

  • Der Präsident hatte zuvor die Nationalgarde aktiviert, die Polizei unter Bundeskontrolle gestellt und von einem "Rattenloch" gesprochen.

  • Chicago könnte als nächstes betroffen sein.

Die von US-Präsident Donald Trump in Washington eingesetzten Nationalgardisten werden einem Medienbericht zufolge bewaffnet. Ab Sonntagabend (24. August, Ortszeit) sollten Soldaten Schusswaffen tragen, wie der TV-Sender NBC News unter Berufung auf einen mit der Planung vertrauten Vertreter des Verteidigungsministeriums berichtete. Sie seien berechtigt, die Waffen zur Selbstverteidigung einzusetzen. Eine dpa-Anfrage bei der Nationalgarde blieb zunächst unbeantwortet.

Vizepräsident JD Vance in Washington
News

Soldaten in US-Hauptstadt

Unter Protest: Vize JD Vance besucht Nationalgarde in Washington

US-Vize Vance zeigt sich posierend mit Soldat:innen und lobt vermeintlich sinkende Kriminalitätsraten, während in Washington zahlreiche Bewohner:innen ihren Unmut auf die Straßen tragen.

  • 20.08.2025
  • 21:26 Uhr

Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt, die von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert wird, einzudämmen. Trump hatte von einem "Rattenloch" gesprochen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle.

Sein Vorgehen ist heftig umstritten - es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her. Kritiker sprechen von einer Show, die Trump veranstalte. Die Soldaten sind unter anderem an Orten zu sehen, an denen viele Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität sind.

urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-99-709005
News

US-Präsident

Trump will Nationalgarde in Washington einsetzen - wegen angeblich "außer Kontrolle" geratener Kriminalität

US-Präsident Donald Trump will die Polizei in Washington D.C. unter Bundeskontrolle stellen. Außerdem soll in der Hauptstadt der USA die Nationalgarde zum Einsatz kommen - wegen einer angeblich "außer Kontrolle" geratenen Situation.

  • 11.08.2025
  • 17:06 Uhr

Wird Chicago die nächste Stadt?

Chicago gilt als potenziell nächste Stadt, in der die Trump-Regierung ähnliche Maßnahmen veranlassen könnte. Der dortige demokratische Bürgermeister lehnt das ab.

