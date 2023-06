Der NASA Marsrover Curiosity grüßt vom Mars - mit einzigartig schönen Postkartenmotiven des Marker Band Valley, kurz bevor er diese Kulisse verlässt und sich auf die Suche nach neuen Aufgaben macht.

Die NASA kümmert sich um seine Schäfchen - auch wenn sie weit weg sind. In diesem Fall handelt es sich um den Marsrover Curiosity, der in rund 56 Millionen Kilometern Entfernung ein Software-Update benötigte. Als Dank schickte der Rover ein Postkartenmotiv, das nicht schöner sein könnte: Zu sehen gibt es einen atemberaubenden Blick auf das Marker Band Valley.

Eine Postkarte - komponiert aus zwei Bildern

Beim Abschied von Curiosity aus dem Marker Band Valley machte das Gefährt ein letztes Foto und schickte eine Postkarte an die Erde. Das Bild ist eine Komposition aus zwei Schwarz-Weiß-Panoramen, die laut NASA von den Navigationskameras von Curiosity aufgenommen wurden. Und das zu zwei unterschiedlichen Tageszeiten. Das sorgt gleichsam für eine dramatische Beleuchtung. Dem Teil der Postkarte, der am Morgen aufgenommen wurde, wurde Blau hinzugefügt, dem anderen Teil vom Nachmittag ein Gelbton.

Zu sehen ist das Marker Band Valley, in dessen Umkreis sich der Marsrover seit 2012 befindet. In dieser sulfathaltigen Region entdeckte Curiosity sogar Anzeichen eines alten Sees. "Jeder, der schon einmal in einem Nationalpark war, weiß, dass die Szene morgens anders aussieht als nachmittags", sagte Curiosity-Ingenieur Doug Ellison, der die Bilder geplant und verarbeitet hat. "Die Aufnahme zweier Tageszeiten liefert dunkle Schatten, da die Beleuchtung von links und rechts einfällt, wie man es vielleicht auf einer Bühne hätte – aber statt Bühnenlicht verlassen wir uns auf die Sonne." Zu sehen sind neben dem Valley in der Ferne zwei Hügel rechts und links mit den Namen "Bolívar" und "Deepdale", zwischen denen Curiosity bei der Erkundung des "Paraitepuy Pass" hindurchfuhr. Eine wahrlich außergewöhnlich schöne Postkarte, die wohl jeder gerne bekommen würde.