Etliche Flüge konnten am Sonntagnachmittag vom Flughafen Edinburgh (Schottland) weder starten noch landen. Grund hierfür war eine technische Störung.

Eine massive IT-Störung hat den Flugverkehr am Flughafen Edinburgh am Sonntagabend (15. Dezember) quasi zum Erliegen gebracht.

Die Störung bei der Flugverkehrskontrolle in Edinburgh sorgte dafür, dass Dutzend Flüge gestrichen wurden. Demnach wurden alle Flüge zum und vom schottischen Flughafen gegen 16:15 Uhr Ortszeit gestoppt, schreibt NTV. Gegen 16:30 Uhr sollte es dann weitere Informationen geben, heißt es in einem X-Post des Airports.

Flugzeuge, die sich im Landeanflug befanden, mussten in Richtung der nahegelegenen Flughäfen in Manchester und Glasgow umgeleitet werden. Zudem mussten hunderte Passagiere in der schottischen Hauptstadt ausharren. Auch am Montagmorgen (16. Dezember) konnten zahlreiche Flüge von Edinburgh nur verspätet abheben oder wurden annulliert.

Die Auswirkungen der IT-Panne hatten Einfluss auf weite Teile Europas.

Erst drei Stunden später – gegen 19 Uhr (Ortszeit) – teilte der Flughafen in einem weiteren X-Post mit, dass das Problem behoben sei. Dennoch sollten alle Passagiere weiterhin den Status Ihres Fluges bei der Fluggesellschaft, mit der sie fliegen, überprüfen, bevor sie zum Flughafen fahren.

Auch deutsche Airline betroffen

Auch ein Flugzeug der irischen Fluggesellschaft Ryanair konnte mit dem Zielflughafen Düsseldorf-Weeze aufgrund der technischen Störung nicht abheben, berichtet "T-online".

Ebenso musste ein Airbus A319 der deutschen Fluggesellschaft Eurowings, der in Richtung Flughafen Köln/Bonn fliegen wollte, am Boden in der schottischen Hauptstadt ausharren. Auch der Eurowings-Hinflug von Köln/Bonn in Richtung Edinburgh konnte nicht stattfinden.

Zwar seien die Flughafenmitarbeiter:innen sehr hilfsbereit gewesen. Dennoch sei auch von verärgerten Fluggästen berichtet worden. Eine Flugreisende beschreibt die Situation am Flughafen gegenüber der BBC mit den Worten: "Die Leute um mich herum sind sehr frustriert, einige müssen Anschlussflüge erreichen, sodass die allgemeine Stimmung hier sehr angespannt ist."

Auf dem Flughafen in Edinburgh haben Fluggesellschaften wie EasyJet und Ryanair Basen. Der Airport, der zuletzt über zwölf Millionen Passagiere zählte, gehört zu den größten Flughäfen im Vereinigten Königreich.