Massiver Sonnensturm mit mysteriösen Wirbeln: Was steckt dahinter?

Ein Sonnensturm im Mai erzeugte Polarlichter und einen neu entdeckten atmosphärischen Wirbel, der keine Auswirkungen hat. Forscher:innen prüfen nun, ob dieses Phänomen bei allen Sonnenstürmen auftritt.

Das Wichtigste in Kürze Ein ungewöhnlich starker Sonnensturm am 10. und 11. Mai verursachte Polarlichter, die bis nach Mitteleuropa und Teneriffa sichtbar waren.

Forscher:innen aus den USA entdeckten mithilfe des Satelliten "Gold" einen bisher unbekannten atmosphärischen Wirbel über der Nordhalbkugel.

Die entdeckten Veränderungen in der Hochatmosphäre sind einzigartig und bisher unerforscht.

Am 10. und 11. Mai verwandelte ein außergewöhnlich starker Sonnensturm den Nachthimmel in ein atemberaubendes Schauspiel: Polarlichter leuchteten über Mitteleuropa und waren sogar auf Teneriffa zu sehen. Doch die spektakulären Lichter waren nur der Anfang.

Wissenschaftler:innen aus Virginia, USA, entdeckten mithilfe des Satelliten "Gold" eine noch nie gesehene Veränderung in der Hochatmosphäre – einen mysteriösen Wirbel über der Nordhalbkugel.

Wirbel wegen Polarlichtern: Naht eine Naturkatastrophe?

Der Wirbel sei durch die Erwärmung der Atmosphäre an den Polen entstanden, verursacht durch herabströmende Teilchen des Sonnensturms. "Die erhitzte Luft dehnt sich dann aus und strömt von den Polen weg in Richtung Äquator", erklärt der Wissenschaftler Scott England.

Potenzielle Auswirkungen hat der Wirbel übrigens nicht. England spricht von einem einfach nur "entzückenden wirbelförmigen Muster".

Polarlichter in Deutschland: Wie häufig kommt das vor?

Polarlichter in Deutschland sind ein seltenes, aber faszinierendes Naturphänomen. Normalerweise treten diese leuchtenden Himmelserscheinungen vor allem in den Polarregionen auf, doch unter bestimmten Bedingungen können sie auch in Mitteleuropa, einschließlich Deutschland, sichtbar werden. Dies geschieht in der Regel während besonders starker Sonnenstürme, wenn große Mengen an geladenen Teilchen von der Sonne auf die Erde treffen und mit dem Magnetfeld interagieren.

Solche Ereignisse sind eher selten, treten aber gelegentlich auf, insbesondere während Phasen hoher Sonnenaktivität, die im etwa elfjährigen Sonnenzyklus auftreten. In diesen Phasen kann man in Deutschland, vor allem in den nördlichen Regionen und bei klaren Nachthimmeln, das Glück haben, Polarlichter zu beobachten. Allerdings bleibt es ein seltenes Schauspiel, das nur wenige Male pro Jahrzehnt vorkommt.