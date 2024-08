Wie gut sind Polarlichter über Deutschland zu sehen?

Um Polarlichter zu sehen, muss man nicht zwangsläufig ans Nordkap fahren oder nach Island fliegen. Die tanzenden Farbspektakel gibt es auch über Deutschland zu erblicken - sogar jetzt im Sommer.

Anzeige

Polarlichter zu sehen, ist keine alltägliche Sache. Besonders nicht in Deutschland, obwohl es die tanzenden Himmelsfarben auch bei uns gibt. Ein paar Bedingungen müssen aber dabei stimmen, bevor man am Himmel die atemberaubenden Farbspektakel sehen kann.

Im Video: Was bedeutet es für die Erde, wenn die Sonne kurz vor dem Polsprung steht?

Anzeige

Anzeige

Tanzende Nordlichter auch in Deutschland

Für viele ist es ein Traum, einmal Polarlichter zu sehen. Dazu muss man aber keine lange Reise unternehmen. Auch bei uns lassen sich die Nordlichter blicken. Und das sogar immer häufiger, wie "National Geographic" berichtet. Auch wenn sie eher in nördlichen Gefilden beheimatet sind, waren sie zuletzt sogar bis an den Rand der Alpen zu bewundern.

Dabei sind Polarlichter kein Zufall, sondern folgen ganz bestimmten Voraussetzungen. Ein Grund dafür ist der Zyklus der Sonne, deren Aktivität sich derzeit allmählich steigert. Zwischen 2024 und 2026 erreicht diese Aktivität ihren Höhepunkt - somit sind Sichtungen des Naturschauspiels auch in südlicheren Breitengraden sehr gut möglich.

Sonnenstürme sind der Schlüssel für Polarlichter

Um Polarlichter zu sehen, müssen einige Faktoren stimmen. Eine ganz besonders wichtige Rolle spielen dabei die sogenannten Sonnenstürme. Je stärker die Sonnenstürme, desto besser die Sichtbarkeit auch in den südlicheren Breiten, erklärte ein Sprecher des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ).

Die Stärke eines Sonnensturms wird dabei in Kp-Werten gemessen. Der Index reicht von 0 für geringe Aktivität bis 9. Dieser Wert bedeutet, dass ein intensiver geomagnetischer Sturm im Gange ist. Kp-Werte um 7 können dabei schon Sichtungen über Mitteldeutschland ermöglichen - in seltenen Fällen sogar bis hinein in den Alpenraum.

Anzeige

Anzeige

Klarer Himmel, freie Sicht nach Norden und die richtige Uhrzeit

Ein Sonnensturm allein macht noch kein Polarlicht sichtbar. Weitere Voraussetzungen, die prächtigen Farben zu genießen, sind ein klarer Himmel und eine freie Sicht nach Norden. Ist das der Fall, zeigen sich die Polarlichter auf der nördlichen Erdhalbkugel meist intensiv grün und mit geringen rötlichen und lila Anteilen. In der südlichen Hemisphäre ist das Farbspektrum meistens breiter. Der Himmel kann dann intensiv rot oder lila leuchten, so "Südwest Presse".

Eine weitere, wichtige Sache: Es muss so dunkel wie möglich sein. Der Beobachtungszeitpunkt sollte also weit weg von Sonnenauf- und Sonnenuntergang liegen. An Orten mit starker Lichtverschmutzung ist eine Sichtung eher unwahrscheinlich. Sucht man hingegen in Deutschland die sogenannten Sternenparks auf, kann man nicht nur Polarlichter hervorragend sehen, sondern auch zum Beispiel die Sternschnuppen in der Nacht vom 12. auf den 13. August.