Meckenheim: 15-Jährige auf E-Scooter stirbt nach Zusammenstoß mit Bus

In Meckenheim im Rhein-Sieg-Kreis wurde eine Jugendliche von einem Bus angefahren und tödlich verletzt. Die 15-Jährige starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Eine 15-Jährige auf einem E-Scooter ist in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Bus angefahren und tödlich verletzt worden. Der Teenager überquerte am Nachmittag auf dem Roller den Siebengebirgsring, als der kreuzende Bus sie erfasste, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Während des Unfalls waren Fahrgäste in dem Bus. Die Polizei bittet diese und weitere Zeug:innen um Hinweise zum Unfallgeschehen.