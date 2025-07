Ein Coldplay-Konzert wurde für den verheirateten Tech-CEO Andy Byron zum Skandal: Die Kiss-Cam entlarvte ihn mit einer Kollegin.

Das Wichtigste in Kürze Andy Byron, CEO des KI-Startups Astronomer, wurde bei einem Coldplay-Konzert mit einer Frau gezeigt, die nicht seine Ehefrau ist.

Laut mehreren Quellen, darunter The Sun und Reddit, handelt es sich bei der Szene um eine bestätigte außereheliche Affäre.

Brisant: Die Frau ist Personalchefin bei Astronomer.

Ein romantischer Konzertmoment wurde für Andy Byron, CEO des US-Techunternehmens Astronomer, zum PR-Desaster. Während eines Coldplay-Auftritts im Gillette Stadium in Foxborough (Massachusetts) zeigte die sogenannte Kiss-Cam den 54-Jährigen eng umschlungen mit einer Frau - doch es war offenbar nicht seine Ehefrau.

In dem Video ist zu sehen, wie die Frau sich erschrocken die Hände vor den Mund schlägt, während Byron sich hastig duckt, um der Kamera zu entgehen. Coldplay-Frontmann Chris Martin kommentierte die Szene von der Bühne süffisant: "Entweder haben sie eine Affäre - oder sie sind einfach sehr schüchtern."

Mittlerweile bestätigen mehrere Quellen, darunter The Sun und zahlreiche Reddit-Beiträge, dass es sich tatsächlich um eine außereheliche Affäre handelt. Besonders brisant: Beide Beteiligten haben hohe Führungspositionen bei Astronomer inne. Online-Nutzer identifizierten die Begleiterin als Kristin Cabot. Laut LinkedIn ist sie seit November 2024 Personalchefin des Unternehmens. In einer offiziellen Mitteilung wurde sie als "bewährte Führungskraft mit großer Expertise in Talentmanagement" vorgestellt.

Byron selbst sagte damals: "Kristins außergewöhnliche Führungsqualitäten und ihre Leidenschaft für vielfältige, kollaborative Arbeitsplätze machen sie zur perfekten Besetzung." Weder Byron noch Cabot haben sich bislang öffentlich geäußert. Astronomer gilt als wachstumsstarkes KI-Startup mit einem Marktwert von rund 1,1 Milliarden Euro. Byron führt das Unternehmen seit Juli 2023.