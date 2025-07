"Gefährlicher Schritt": Neue Arbeitsregel im Türkei-Tourismus sorgt für Entrüstung

Ein neues Arbeitsgesetz für Personal im Türkei-Tourismus sorgt in dem Land für einen großen Aufschrei. Von der Arbeitnehmervertretung kommt ein wichtiger Appell an Türkei-Urlauber.

Kellner:innen, Hotelangestellte und andere Beschäftigte im türkischen Tourismus müssen nach Einschätzung von Gewerkschafter:innen und Opposition ab dieser Saison unter deutlich härteren Bedingungen arbeiten. Ein kürzlich verabschiedetes Gesetz ändert die bisherigen Regelungen zum wöchentlichen Ruhetag für Tourismusbeschäftigte. Künftig kann der freie Tag dem türkischen Gesetzesblatt nach auf Antrag des Arbeitnehmers auch zu einem späteren Zeitpunkt genommen werden – statt wie bisher verpflichtend nach sechs Tagen.

Die Regelung führe dazu, dass eine zehntägige Arbeitswoche zur Normalität werde, kritisiert etwa Gülsah Deniz Atalar, Vize-Vorsitzende der Oppositionspartei CHP und Verantwortliche für Kultur und Tourismus. "Das ist ein gefährlicher Schritt, da die Regelung das verfassungsmäßig garantierte Recht auf ununterbrochene Wochenruhe dem Ermessen des Arbeitgebers überlässt." In der Praxis bedeute das für Beschäftigte, dass sie wochenlang ohne Ruhetag arbeiten müssen. Auch wenn es formal die Zustimmung des Arbeitnehmers brauche, könne der Druck vonseiten der Arbeitgeber steigen, fürchten Gegner der Regelung.

Befürworter:innen des Gesetzes argumentieren, dass das Recht auf Erholung nicht geschwächt, sondern lediglich flexibler gestaltet werde. Das türkische Tourismusministerium war vorerst nicht für eine Stellungnahme verfügbar.

"Angriff auf Rechte der Beschäftigten"

Die Gewerkschaft Disk nennt die Änderung einen "Angriff auf eines der grundlegendsten Rechte der Beschäftigten". Das Recht auf einen wöchentlichen Ruhetag dürfe nicht nach den saisonalen Gewinnplänen der Arbeitgeber untergraben werden, sagte Gökhan Aslan, Generalsekretär der Arbeitnehmervertretung, der Deutschen Presse-Agentur. Die Maßnahme erhöhe das Ausmaß an Ausbeutung. Was heute im Tourismussektor Realität werde, könne schon morgen auch in andere Branchen vordringen.

Türkeiurlauber:innen rät Aslan: "Jeder Tourist, der in die Türkei reist, sollte sich bewusst sein, dass die hier angebotenen Dienstleistungen das Ergebnis harter Arbeit unter schwierigen Bedingungen und langen Arbeitszeiten sind."