Rücktritt: Medienmogul Rupert Murdoch dankt ab

Nach 70 Jahren Karriere hat Medienmogul Rupert Murdoch seinen Rücktritt als Vorsitzender der Medienunternehmen Fox und News Corporation erklärt, wie mehrere Medien wie "Fox News" oder "New York Times" übereinstimmend berichten. Nachfolger soll sein Sohn Lachlan werden, der die Leitung beider Unternehmen übernehmen soll.

Mit 92 Jahren dankt der in Australien geborene Rupert Murdoch nach einer schier endlos scheinenden Karriere ab. Er tritt als Vorsitzender seiner Medienunternehmen Fox und News Corporation zurück und überlässt das Feld seinem ältesten Sohn Lachlan Murdoch.

Ganz ans Aufhören denkt der 92-Jährige noch nicht

Äußerst erfolgreich und dennoch nicht unumstritten: Der amerikanisch-australische Verleger Rupert Murdoch tritt zurück. Mit stolzen 92 Jahren. Zu seiner Fox Corporation gehört unter anderem der rechtsgerichtete Nachrichtensender und einstige Lieblingskanal von Ex-Präsident Donald Trump, Fox News. Zur News Corporation gehören etwa das "Wall Street Journal" und die "New York Post".

Ans völlige Aufhören denkt er wohl nicht, wenn man Rupert Murdochs Mitteilung an die Mitarbeiter liest, die in "CNBC" veröffentlicht wurde: "Aber jetzt ist es für mich an der Zeit, andere Rollen zu übernehmen [...] Unsere Unternehmen sind in bester Verfassung, genau wie ich. [...] In meiner neuen Rolle kann ich Ihnen garantieren, dass ich mich jeden Tag am Wettbewerb der Ideen beteiligen werde." Übergeben will er sein Imperium an seinen 1971 geborenen, ältesten Sohn Lachlan: "denn ich weiß, dass wir mit Lachlan über wirklich talentierte Teams und einen leidenschaftlichen, prinzipientreuen Anführer verfügen, der alleiniger Vorstandsvorsitzender beider Unternehmen wird", wie Murdoch schreibt.