"Sie haben die Wahl 2020 verloren", sagt der Fox-Moderator - und Trump flippt aus

Eigentlich ist Fox News für seine unkritische Haltung gegenüber Donald Trump bekannt. Jetzt hat ein Moderator des Senders den Ex-US-Präsidenten in die Mangel genommen.

Ein Moderator des konservativen US-amerikanischen Nachrichtensenders Fox News hat Donald Trump in einem Interview auf seine Niederlage in der US-Wahl 2020 angesprochen. Bret Baier konfrontierte Trump mit der Tatsache in einem Gespräch, in dem er den Bewerber für die Präsidentschaftswahl 2024 fragte, wie er vorhabe, die Wählerinnen in US-amerikanischen Vororten zurückzugewinnen.

Im Video: Ehemalige Freunde setzen Attacken auf Donald Trump ab

Doch Trump dachte zunächst nicht daran, die Ursprungsfrage zu beantworten. Er hing sich an Baiers Aussage auf, er habe die Wahl 2020 verloren. "Zunächst einmal habe ich 2020 gewonnen", entgegnete er dem Moderator wütend. "Lassen Sie uns das klarstellen. Ich habe 2020 gewonnen." Baier blieb hart: "Sie haben die Wahl 2020 verloren. Es gab mehr als 50 Klagen von Ihren Anwälten, einige davon vor Richtern, Richtern, die Sie ernannt haben, die keine Beweise gefunden haben."

Moderator nimmt Trump in die Mangel

Trump wiederholte seine Behauptungen während des gesamten Interviews und behauptete fälschlicherweise, dass der Staat Wisconsin "praktisch zugegeben hat, dass er manipuliert wurde". Der Moderator entgegnete, die Untersuchungen hätten keinen weit verbreiteten Wahlbetrug ergeben. "Sie haben weniger als 475 Fälle gefunden", sagte er. Der Ex-US-Präsident behauptete daraufhin, man habe zwar die Stimmzettel gezählt, aber nicht die Echtheit des Stimmzettels festgestellt.

Er blieb gewohnt stur: "Die Stimmzettel waren gefälscht. Dies war eine sehr manipulierte Wahl." Als der Moderator versuchte, auf seine Ursprungsfrage zurückzukommen und Trump zu fragen, ob er durch diese Aussagen die Wählerinnen in den Vororten überzeugen würde, sagte der US-Präsident nur: "Wir sind auf dem besten Weg, eine Wahl zu gewinnen, und ich denke, wir gewinnen sehr gut."