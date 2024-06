Mehrere Verletzte nach Blitzeinschlag bei Kinderfest

Ein Gewitter in Tschechien hatte dramatische Folgen für Familien mit Kindern, die unter einem Baum nach Schutz gesucht hatten.

Das Wichtigste in Kürze In der tschechischen Stadt Liberec gab es am Sonntag ein schweres Gewitter.

Auf einem Kinderfest wurden 18 Menschen von einem Blitzschlag verletzt, darunter auch Kinder und Jugendliche.

Der Regen verursachte Hochwasser, Erdrutsche und Bahnsperrungen in der näheren Umgebung. Laut Wetterdienst werden weitere Unwetter erwartet.

Kinder und Jugendliche unter den Verletzten

Ein heftiges Gewitter ereignete sich am Sonntag (02. Juni) in Tschechien. In der Stadt Liberec schlug ein Blitz in einen Baum ein, unter dem Familien Schutz vor dem Unwetter suchten, wie eine Polizeisprecherin der Agentur CTK bestätigte. 18 Menschen, darunter neun Kinder, wurden verletzt.

Der Vorfall ereignete sich während eines Kinderfestes, das im Schlosspark des Stadtteils Vratislavice nad Nisou stattfand, wo Anfang Juni der Internationale Kindertag traditionell gefeiert wird.

Keine schweren Verbrennungen

Rettungskräfte fanden die Opfer, die unter einem Baum Schutz vor dem Regen gesucht hatten, bewusstlos auf dem Boden vor. Die jüngsten Betroffenen waren zwei Jahre alt, wie ein Krankenhaussprecher nach dem Unglück mitteilte. Glücklicherweise kam es zu keinen schweren Verbrennungen und operative Eingriffe waren nicht notwendig.

Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, wovon fünf Personen von den Rettungskräften reanimiert werden mussten. Ein Rettungshubschrauber flog ein Kind in die Uniklinik Motol in Prag.

Weitere Unwetter werden erwartet

Das Gewitter mit Starkregen verursachte auch in umliegenden Städten Probleme: Hochwasser an vielen Flüssen in Westen des Landes waren die Folge. Auch die Bahnstrecke zwischen den Städten Pilsen und Strakonice im Südwesten des Landes musste aufgrund von Erdrutschen gesperrt werden. Laut Prognosen des staatlichen Wetterdienst CHMU ist mit weiteren Unwettern am Montagnachmittag (03. Juni) zu rechnen.