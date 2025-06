Mehrheit der Deutschen für Stopp von Waffenlieferungen an Israel

Angesichts des anhaltenden Gaza-Krieges fordert eine knappe Mehrheit der Deutschen laut einer Umfrage einen vorübergehenden Lieferstopp von Waffen an Israel.

Eine knappe Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland befürwortet einen vorübergehenden Stopp der Waffenlieferungen an Israel im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA hervor, die im Auftrag der Organisation Avaaz durchgeführt wurde.

Laut den Ergebnissen der Befragung sprechen sich 58 Prozent der Teilnehmenden dafür aus, dass Deutschland die Waffenlieferungen an Israel zumindest zeitweise aussetzt. 22 Prozent der Befragten sind gegenteiliger Meinung und lehnen einen solchen Schritt ab. Weitere 19 Prozent der Befragten wollten sich zu der Frage nicht äußern oder waren unentschlossen.

Intensive Debatte in Deutschland

Der Umgang Deutschlands mit Waffenexporten an Israel sorgt aktuell für viel öffentliche Diskussion. Ausgelöst wurde die Debatte durch das Vorgehen Israels im Gazastreifen und die damit verbundenen zivilen Opfer. Außenpolitisch sorgt das Thema für Spannungen: Der CDU-Politiker Johann Wadephul, derzeit Außenminister, kündigte an, die deutschen Waffenlieferungen an Israel überprüfen zu lassen. Im Gegensatz dazu sprach sich Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU dafür aus, an den bisherigen Zusagen festzuhalten und die Rüstungsexporte fortzusetzen.

Avaaz bezeichnet sich selbst als weltweites Kampagnen-Netzwerk, das mit Bürgerstimmen politische Entscheidungen beeinflussen will. INSA befragte im Auftrag von Avaaz 1.001 Menschen im Zeitraum 28. Mai bis 30. Mai 2025. Die Frage lautete: "Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach seine Waffenlieferungen an Israel angesichts des Krieges in Gaza aussetzen?"