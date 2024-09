Messerattacke vor Nachtclub: Mann in Rostock verletzt

Vor einem Rostocker Club kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Zuge dessen stach eine Person mit einem Messer auf die andere ein. Der Täter sei bereits in Gewahrsam, wie die Polizei mitteilt.

Anzeige

Bei einem Streit zwischen zwei Männern vor einem Nachtclub in Rostock ist einer der beiden mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Die beiden 44-Jährigen waren zuvor in dem Nachtclub in Streit geraten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Im Video: Tödlicher Polizeieinsatz in München: Frau stirbt in Supermarkt

Vor der Tür habe dann einer der beiden ein Messer gezogen und mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen. Das Opfer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, es bestehe keine Lebensgefahr. Der Täter konnte noch vor Ort in Gewahrsam genommen werden.