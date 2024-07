Oberhausen: Zwölfjähriges Mädchen bedroht Polizei mit Messer, Warnschüsse fallen

Eine Zwölfjährige soll auf einem Spielplatz Beamte der Polizei mit einem Messer bedroht haben. Die Polizisten konnten das Mädchen mithilfe von Warnschüssen überwältigen.

Mit Warnschüssen hat die Polizei auf einem Spielplatz in Oberhausen (NRW) eine bewaffnete Zwölfjährige gestoppt. Zeug:innen hatten die Einsatzkräfte am Dienstag (9. Juli) alarmiert, weil das Mädchen auf dem Spielplatz mit einem Messer hantiert habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei heute mit. Als die Beamten eintrafen, sei das Mädchen "in bedrohlicher Weise" mit dem Messer auf die Polizisten zugegangen.

Weil sie trotz aller Aufforderungen nicht stehenblieb, habe eine Beamtin zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben. Das Mädchen sei dadurch kurz irritiert gewesen und habe unverletzt überwältigt werden können. Dabei habe ein Zeuge den Beamten geholfen. Eine Gruppe von Kindern sei während des Einsatzes auf dem Spielplatz gewesen und habe den Einsatz miterlebt.

Das Verfahren gegen die Zwölfjährige werde vom Dezernat für psychisch auffällige Straftäter geführt, teilten die Ermittler mit, ohne weitere Details zu nennen.