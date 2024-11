Mit dieser Strategie will Scholz das Kanzler-Rennen machen

Kann Scholz wieder Kanzler? Die Umfragen sehen zwar schlecht aus, aber sein Wahlkampmanager ist entschlossen: "Der beste Olaf ist der Wahlkampf-Olaf." Das Rennen will die Partei mit einer ganz bestimmten Strategie machen.

Es war ein überraschender Wahlsieg, den Olaf Scholz und die SPD 2021 erringen konnten. Scholz' damaliger und jetziger Wahlkampfmanager Raphael Brinkert spricht rückblickend von einem Marathon, jetzt stehe die Partei aber vor einem Sprint. "Aber der Sprint macht vielleicht viel, viel, viel mehr Spaß. Und deswegen begeben wir uns jetzt in die Startlöcher", so Brinkert gegenüber :newstime. Er ist sich sicher: "Der beste Olaf ist der Wahlkampf-Olaf."

"Wieder mehr Olaf zeigen"

Mit welcher Strategie will Scholz aber den großen Rückstand zum Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz aufholen, den Umfragen prognostizieren? Der Chef der SPD-Werbekampagne hebt besonders einen Aspekt der geplanten Wahlkampf-Strategie hervor: Kreativität. "Wir werden tolle Plakate haben, wir werden tolle Filme sehen, die überraschen, die mit Mut versehen sind und die tatsächlich dann auch ihren Beitrag leisten, dass wir diesen Abstand gemeinsam mit allen Kandidierenden, gemeinsam mit den Mitgliedern der SPD verkürzen können", betont er.

2021 habe die SPD auf einen "offensiven Wahlkampf geführt, der sehr minimalistisch geprägt war", erinnert Brinkert. "Wir haben den Kanzlerkandidaten, also Vizekanzler Olaf Scholz, damals sehr groß auf den Plakaten gezeigt, sehr groß in den Filmen gemacht." Auch im neuen Wahlkampf heißt die Devise: "Wieder mehr Olaf zeigen."

Im Video: Scholz als Kanzlerkandidat nominiert

Kompetenz und Erfahrung im Kanzleramt

Konkret sollen die individuellen Stärken des Kanzler hervorgehoben werden. Scholz wähle etwa in Zeiten multipler Herausforderungen "an jedem Ort jedes Wort sehr bewusst aus", sagt Brinkert. "Und da ist es mir lieber, wir haben jemand, der leiser ist, der aber sehr sorgfältig die Worte auswählt als jemand, der ein Lautsprecher ist und schnell Neuwahlen fordert, um sie dann wieder einzukassieren und deswegen: lieber Kompetenz und Erfahrung. Lieber jemand, der leise, akribisch seine Arbeit verrichtet. Das wollen wir zeigen." Er zeigt sich zuversichtlich, dass Scholz mit dieser Strategie punkten werde.

Gegenüber Merz überzeugen

Brinkert zufolge wollen Scholz und die SPD auch inhaltlich Punkten, da ihr Programm überzeugend sei - "gerade gegenüber Friedrich Merz". "Wir haben eine inhaltliche Antwort auf das Programm der CDU", sagt er entschlossen. Der Wahlkampfmanager stichelt auch selber gegen den CDU-Chef: "Ich bin froh, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat der CDU ist, weil man sich an ihn abarbeiten kann, weil er auch einen sicherlich inhaltlichen programmatischen Wahlkampf führen wird, der in Kontrast steht zu dem, was die Sozialdemokratie machen möchte."

