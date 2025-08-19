Anzeige
Nach erneuten Misshandlungen

Frankreich geschockt: Berühmter Streamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera

  • Veröffentlicht: 19.08.2025
  • 23:43 Uhr
  • dpa
An einem Kommissariat in Frankreich hängt ein Schild mit der Aufschrift Polizei. In Frankreich gibt es nach dem Tod eines bekannten Streamers vor laufender Kamera Misshandlungsvorwürfe gegen zwei weitere Streamer sowie Empörung in der Politik.
An einem Kommissariat in Frankreich hängt ein Schild mit der Aufschrift Polizei. In Frankreich gibt es nach dem Tod eines bekannten Streamers vor laufender Kamera Misshandlungsvorwürfe gegen zwei weitere Streamer sowie Empörung in der Politik. © Rachel Boßmeyer/dpa

Immer wieder wird ein französischer Streamer während seiner Übertragungen misshandelt. Dann stirbt er, während Zuschauer live zusehen. Die Justiz ermittelt. In der Politik gibt es Empörung.

In Frankreich gibt es nach dem Tod eines bekannten Streamers vor laufender Kamera Misshandlungsvorwürfe sowie Empörung in der Politik. "Der Tod von Jean Pormanove und die Gewalt, die er erlitten hat, sind absolut schrecklich", schrieb Frankreichs beigeordnete Ministerin für Digitalisierung und KI, Clara Chappaz. Jean Pormanove - so der Künstlername des Mannes - sei monatelang live auf der Plattform Kick gedemütigt und misshandelt worden.

Wie das Enthüllungsmedium "Mediapart" berichtete, wurde der Mann wenige Stunden vor seinem Tod erneut Opfer von Gewalt. Ein als Batman verkleideter Streamer und weitere Anwesende während der Live-Übertragung hätten auf Pormanove eingeschlagen. Zuschauer, die den Stream später weiter verfolgt hätten, hätten beobachtet, wie Pormanove im Schlaf einen Erstickungsanfall erlitten und sich nicht mehr gerührt habe.

Gewalt und Demütigungen

Der Streamer mit Hunderttausenden von Follower:innen nutzte verschiedene soziale Plattformen für Gaming-Übertragungen, unterzog sich dort aber auch freiwillig immer wieder extremen Challenges, wie der Sender BFMTV berichtete. Am Ende aber gingen diese ihm wohl selbst zu weit. "Ich habe es satt, ich will weg", schrieb er laut dem Sender in einer Nachricht an seine Mutter. Aber er werde von den anderen festgehalten.

Der Sender Europe1 verbreitete ein Video, auf dem andere Streamer Jean Pormanove unvermittelt an Armen und Beinen festhalten und ihm während zwei Minuten die Atemröhre zudrücken, vorgeblich um einen neuen Rekord aufzustellen. Auch von Zuschauern wurde er demnach im Stream gedemütigt.

Die Streamingplattform Kick erklärte in einer Stellungnahme, dass sie den Tod des Streamers bedauert. Man untersuche die Umstände des Todes mit höchster Dringlichkeit und arbeite mit den Behörden zusammen. "Die Community-Richtlinien von Kick dienen dem Schutz der Medienschaffenden, und wir sind weiterhin bestrebt, diese Standards auf unserer gesamten Plattform aufrechtzuerhalten", hieß es.

Verfahren eingeleitet

Chappaz betonte auf X, sie habe die Rundfunkaufsicht sowie die staatliche Meldestelle für illegale Inhalte im Internet eingeschaltet. Die Online-Plattform trage die Verantwortung für die Verbreitung illegaler Inhalte.

Die Staatsanwaltschaft in Nizza leitete ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache des 46-Jährigen ein und ordnete eine Obduktion an. Seit Ende vergangenen Jahres werde bereits wegen öffentlicher Aufforderung zu Hass oder Gewalt sowie vorsätzlicher Gewalt ermittelt sowie wegen der Verbreitung von Bildaufnahmen von Straftaten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

