Frieden in Sicht?
Newsticker: Putin hat Treffen mit Selenskyj laut Weißem Haus versprochen
- Aktualisiert: 19.08.2025
- 21:10 Uhr
- Christopher Schmitt
Kommt Bewegung in die Verhandlungen? Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte nach dem Ukraine-Gipfel, dass es "innerhalb der nächsten zwei Wochen" ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj geben soll. Alle Entwicklungen im Newsticker.
Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus in Washington strebt US-Präsident Donald Trump nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin an. Danach solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er teilnehmen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zuvor hatte er Selenskyj und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen der Nato und EU-Kommission im Weißen Haus empfangen hatte.
Laut Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist das Selenskyj-Putin-Treffen innerhalb der nächsten zwei Wochen geplant. "Ein solcher Gipfel ist nur denkbar, wenn die Waffen schweigen", betonte er zugleich. Selenskyj dagegen erklärte sich in Washington dazu bereit, Putin ohne Vorbedingungen zu treffen.
Merz zog eine positive Bilanz des mehrstündigen Gipfels im Weißen Haus. "Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden", sagte der CDU-Politiker im Anschluss. "Das hätte auch anders verlaufen können." Es handele sich um "schicksalshafte Tage für die Ukraine und für Europa".
Alle Infos zum Ukraine-Gipfel in Washington
Putin hat Treffen mit Selenskyj laut Weißem Haus versprochen
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Weißen Hauses einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zugestimmt. Sprecherin Karoline Leavitt antwortete in Washington auf wiederholtes Nachhaken von Reportern schließlich auf die Frage, ob Putin ein direktes Treffen in den kommenden Wochen "versprochen" habe: "Das hat er."
Zuvor hatte sie Fragen zu dem Thema mehrfach ausweichend beantwortet. So wollte sie sich nicht zu möglichen Orten äußern und betonte zunächst nur, US-Präsident Donald Trump wisse von Putins Bereitschaft für ein Treffen, weil er am Montag selbst mit ihm telefoniert habe. Als Journalisten nachhielten, ob Putin tatsächlich einem bilateralen Treffen zugesagt habe, erklärte Leavitt zunächst: "Ich kann Ihnen versichern, dass die US-Regierung mit Russland und der Ukraine aktuell daran arbeitet, dieses bilaterale Treffen zustande zu bringen." Erst auf weitere Nachfrage gab sie schließlich eine klare Antwort.
Aus Moskau kamen bislang allerdings zurückhaltendere Töne. Man sei prinzipiell für jedes Gesprächsformat offen, sagte Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen. "Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden", fügte er hinzu. Schon zuvor hatte Russland mit diesem Argument Forderungen Selenskyjs nach einem schnellen Treffen mit Putin zurückgewiesen. Nach Ansicht Moskaus müssen zuerst Delegationen auf unterer Ebene eine Vereinbarung aushandeln.
Trump sieht Europäer zu Truppeneinsatz in der Ukraine bereit
US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien dazu bereit sind, zur Absicherung eines möglichen Friedens Soldaten in die Ukraine zu schicken. "Wenn es um die Sicherheit geht, sind sie bereit, Bodentruppen zu entsenden", sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox News. Den Einsatz von amerikanischen Bodentruppen in der Ukraine schloss er aus. Auf die Frage, ob er versichern könne, dass es keinen Einsatz von US-Truppen geben werde - auch nach seiner Amtszeit - antwortete er: "Sie haben meine Garantie, ich bin der Präsident." Die Vereinigten Staaten seien aber bereit, die verbündeten Europäer zu unterstützen – etwa aus der Luft.
In Deutschland wird darüber diskutiert, ob sich die Bundeswehr an einer Absicherung des Friedens beteiligen soll. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in Washington gesagt, die Frage, wer sich in welchem Umfang an Sicherheitsgarantien beteilige, müsse man zwischen den europäischen Partnern und der US-Regierung besprechen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von zwei Sicherheitsgarantien, um den Frieden in der Ukraine zu wahren: Neben einer starken ukrainischen Armee solle es Rückversicherungstruppen an Land, im Meer und in der Luft geben.
Bei dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den europäischen Spitzenpolitikern am Montag war über Schutzversprechen an die Ukraine nach dem Vorbild des Artikel 5 des Nato-Vertrages diskutiert worden. Dieser besagt, dass Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und eine Attacke auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.
KI-Fake: Bild wartender Politiker im Umlauf
Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von NATO und EU-Kommission waren gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Ukraine-Gipfel nach Washington gereist. Doch ließ US-Präsident Donald Trump die Gäste aus Europa dann "in einem Flur des Weißen Hauses aufgereiht wie unartige Schulkinder" warten? So beschreibt es ein Beitrag auf Facebook. Dazu wird ein Bild geteilt, dass mehrere Personen auf Stühlen entlang einer Wand sitzend zeigt. Sie tragen Anzüge und Kostüme, die Person ganz vorn im Bild erinnert an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Am Ende des Ganges steht ein weiterer Mann im Anzug vor einer verschlossenen Tür.
Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) sagt: Kein Foto. Es handelt sich um ein KI-generiertes Bild, ein anderer Bildausschnitt zeigt Bildfehler wie doppelte Füße. Es gibt keine seriösen Berichte, dass europäische Politiker in dieser Form warten mussten.
Das Bild kursiert vielfach in sozialen Medien. Dort sind auch größere Bildausschnitte, teils in besserer Auflösung, zu finden, auf denen die Füße der gezeigten Personen zu sehen sind.
An diesen sind typische Bildfehler zu erkennen, die entstehen können, wenn eine Künstliche Intelligenz (KI) ein Bild erstellt: So sind neben der Person vorne links, die Emmanuel Macron ähnelt, ein Knie sowie zwei Füße in geschlossenen Absatzschuhen zu erkennen. Diese Körperteile gehören zu keiner der sitzenden Personen, sondern enden im Nichts.
Weitere Details zeigen, dass es sich nicht um ein echtes Bild der Delegation hochrangiger europäischer Politiker handelt. Die zwei anwesenden Politikerinnen, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, trugen keine Kostüme wie die Frauen auf dem KI-Bild, sondern Hosenanzüge. Das belegen Fotos des Gipfels.
Der Gipfel war von einem großen Medienaufgebot begleitet. Es finden sich jedoch keine Berichte darüber, dass es eine solche Situation des Wartens für die Europäer gegeben haben könnte. Wäre es im Weißen Haus zu einer derartigen Szene gekommen, wäre darüber wohl berichtet worden und es gäbe weitere Bilder.
Spahn sieht jetzt Kremlchef Putin am Zug
CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn hat die Beratungen der vergangenen Tage über eine Friedenslösung für die Ukraine als "starkes Signal" des Westens begrüßt. "Nun ist Wladimir Putin am Zug. Der russische Präsident muss endlich die Waffen schweigen lassen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
Spahn betonte, das Ukraine-Treffen in Washington zeige, dass das westliche Bündnis in den entscheidenden Momenten zusammenstehe. Er lobte die Rolle des Bundeskanzlers: "Dank Friedrich Merz tritt Europa dabei geschlossen und mit einer starken Stimme auf. Die Souveränität der Ukraine und notwendige Sicherheitsgarantien machen den Kern unserer gemeinsamen Haltung aus."
Moskau bremst bei Putin-Selenskyj-Treffen
Russland hat verhalten auf die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um ein schnelles Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj reagiert. Moskau sei prinzipiell für jedes Gesprächsformat offen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen. "Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden", fügte er hinzu. Schon zuvor hatte Russland mit diesem Argument Forderungen Selenskyjs nach einem schnellen Treffen mit Putin zurückgewiesen.
Nach Ansicht Moskaus müssen zuerst Delegationen auf unterer Ebene eine Vereinbarung aushandeln. Erst dann treten die Staatschefs selbst auf den Plan und unterzeichnen die vorverhandelte Abmachung. Bei den seit Mai laufenden bilateralen Verhandlungsrunden zwischen Kiew und Moskau gab es bisher wenig Fortschritte. Ausgehandelt wurden mehrere große Gefangenenaustausche.
Bei den Bedingungen für eine Waffenruhe oder gar einen endgültigen Frieden liegen aber beide Seiten noch weit auseinander - daher hatte Selenskyj bereits mehrfach ein Treffen mit Putin gefordert, da dieser als einziger in Moskau den Krieg beenden könne.
Moskau fordert neben dem Verzicht Kiews auf den NATO-Beitritt auch den auf größere ukrainische Territorien, unter anderem auch solcher, die russische Truppen bislang nicht unter ihre Kontrolle gebracht haben.
Lawrow behauptete in dem Interview, es gehe Russland gar nicht um zusätzliches Gebiet. "Weder die Krim, noch der Donbass, noch Neurussland (d.h. die Südukraine) als Territorien waren jemals unser Ziel. Unser Ziel war Schutz für die Menschen, die russischen Menschen, die seit Jahrhunderten in diesen Regionen leben", sagte der Außenminister. Dabei hat der von Putin befohlene Krieg gerade unter der mehrheitlich russischsprachigen Bevölkerung der Ost- und Südukraine Zehntausende Opfer gefordert.
Medwedew hat nur Spott für Gipfel übrig
Nach dem Treffen im Weißen Haus zum Ukraine-Krieg haben russische Spitzenpolitiker in ersten Reaktionen Spott über die europäischen Vertreter ausgegossen. Die "antirussische kriegstreiberische Koalition der Willigen" habe es nicht geschafft, US-Präsident Donald Trump auf dessen Terrain zu übertrumpfen, schrieb der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew im Portal X. "Europa hat ihm gedankt und sich eingeschleimt."
Ebenso spottete er über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Die Frage ist, welche Melodie der Clown aus Kiew daheim bei Garantien und Territorien spielen wird, wenn er wieder seine grüne Militäruniform angezogen hat", erklärte der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Medwedew gibt in der Moskauer Außendarstellung oft den Scharfmacher, neben dem Kremlchef Wladimir Putin gemäßigt und vernünftig wirken soll.
Externer Inhalt
Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow meinte auf Telegram, unter dem Druck Trumps hätten die Ukraine und die Europäer ihre russlandfeindliche Haltung mäßigen müssen. "Die Zeiten haben sich geändert. Weder Kiew noch Brüssel dürfen versteckt hinter dem amerikanischen Rücken Russland anbellen. Russland hat widerstanden", schrieb der Vorsitzende des Außenausschusses im russischen Föderationsrat.
Spürbar wurde, dass die russische Politik die Europäer nicht an den Friedensbemühungen beteiligt sehen möchte. "Europa sollte dem Aufruf Wladimir Putins folgen und im Verhandlungsprozess nicht stören", sagte der Chef des außenpolitischen Ausschusses in der Staatsduma, Leonid Sluzki.
Macron pocht auf starke Sicherheitsgarantien für Ukraine
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor einem vorschnellen Friedensdeal für die Ukraine ohne robuste Sicherheitsgarantien gewarnt. "Dieser Frieden darf nicht überstürzt werden und muss durch solide Garantien abgesichert sein, sonst stehen wir wieder am Anfang", sagte Macron dem Sender TF1/LCI.
"Die erste Sicherheitsgarantie ist also eine starke ukrainische Armee, das heißt mehrere Zehntausend gut ausgerüstete Soldaten mit Verteidigungssystemen, besseren Standards und so weiter", sagte Macron. Die zweite Garantie bestehe aus Rückversicherungstruppen und der Ansage, "dass die Briten, Franzosen, Deutschen, Türken und andere bereit sind, Operationen durchzuführen, nicht an der Front, nicht provokativ, sondern zur Beruhigung in der Luft, auf See und an Land, um ein strategisches Signal zu setzen und zu sagen: Ein dauerhafter Frieden in der Ukraine ist auch unser Anliegen".
Auf die Frage, ob diese Rückversicherungstruppen im Falle eines russischen Angriffs gezwungen sein würden, zu kämpfen, sagte Macron dem Sender: "Das ist das Ziel dieser Sicherheitsgarantien." Wenn Russland nach einem Friedensabkommen an die Grenzen Europas zurückkehre und provoziere, dann gäbe es in diesem Moment eine Reaktion.
Russland greift Region Poltawa mit Raketen und Drohnen an
Parallel zu Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den USA hat das russische Militär Ziele in der Zentral- und Südukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Schwerpunkt waren nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe und von Militärbeobachter das zentralukrainische Gebiet Poltawa und dabei insbesondere die Industriestadt Krementschuk. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Zudem ging eine ballistische Rakete den Angaben nach auf ein Ziel im südukrainischen Gebiet Odessa nieder.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland bei dem Angriff 270 Kampfdrohnen, 5 ballistische Raketen und 5 Marschflugkörper ein. Davon habe die Flugabwehr 230 Drohnen, vier Marschflugkörper und zwei Raketen abfangen können, teilte die Luftwaffe mit. Zuvor hatte Moskau Ende Juli einen Angriff in dieser Größenordnung gestartet.
Schäden wurden vor allem in der Region Poltawa gemeldet. Dort habe es Treffer bei Energieanlagen gegeben, teilten die Behörden mit. Stromausfälle waren die Folgen. Tote und Verletzte wurden hingegen nicht gemeldet.
Im russischen Wolgagebiet wurden wiederum ukrainische Drohnenangriffe registriert. Unter Berufung auf den Gouverneur des Gebietes Wolgograd, Andrej Botscharow, berichteten russische Medien über Brände aufgrund herabgestürzter Drohnentrümmer auf dem Gelände einer Erdölraffinerie. Ein Krankenhaus sei zudem beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Wegen drohender Drohnenflüge war den Angaben nach der Flugbetrieb am Flughafen Wolgograd vorübergehend eingestellt worden.
Strack-Zimmermann fordert deutsche Führungsrolle bei Friedenssicherung
Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht für Deutschland eine zentrale Rolle bei der Friedenssicherung in der Ukraine. "Europa muss geschlossen auftreten und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere, wenn Trump, wie durchaus zu befürchten, den Ankündigungen zu US-Sicherheitsgarantien keine Taten folgen lässt", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. "Deutschland muss hier eine Führungsrolle übernehmen. Dazu gehören militärische Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung und eben klare Sicherheitsgarantien", betonte sie.
Strack-Zimmermann begrüßte, dass Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Gipfel in Washington "sichtbar gemacht und die lange geforderte deutsche Führungsrolle eingenommen hat". Entscheidend werde aber sein, dass er diesen Kurs konsequent halte. "Nicht nur in Worten, sondern in konkreter Unterstützung für die Ukraine. Das ist der Lackmustest". Bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern sei dieser Test bisher negativ ausgefallen.
Russlands Ziel bleibe die vollständige Unterwerfung der Ukraine, warnte Strack-Zimmermann. "Nur glaubwürdige Sicherheitsgarantien und anhaltende Unterstützung durch den Westen können das verhindern. Wer hier zögert, gefährdet nicht nur die Ukraine, sondern auch Europas Sicherheit", sagte die FDP-Politikerin.
Nouripour: Substanziell nichts vorangekommen
Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour bewertet die Ergebnisse des Ukraine-Gipfels in Washington skeptisch. "Substanziell ist nichts vorangekommen, und ich würde sehr davor warnen, sich vernebeln zu lassen, (… ) dass der amerikanische Vizepräsident den ukrainischen Präsidenten nicht beleidigt hat", sagte der Grünen-Außenpolitiker in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart". Richtig sei, dass man sich zusammengesetzt habe und einig sei, dass die Arbeit weitergehen müsse.
Auch mit Blick auf ein geplantes Dreiertreffen der drei Präsidenten der USA, Russlands und der Ukraine ist aus Sicht Nouripours Skepsis geboten. Mit einer beliebigen Finte könnte der russische Präsident Wladimir Putin ein solches Treffen zum Scheitern bringen. "Die Bedingungen, die Putin bisher aufstellt für Treffen, für das Schweigen der Waffen und vieles andere, sind alle komplett inakzeptabel und würden alle zum Ende der Ukraine führen", betonte Nouripour.
Makeiev warnt: Putin könnte weiter auf Zeit spielen
Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat die Einigkeit beim Ukraine-Gipfel in Washington begrüßt. "Die Bilder von gestern in Washington, die waren wirklich sehr gut. Und das heißt, dass die demokratische Welt steht zusammen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin".
Zur Frage von Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland als Teil einer Friedenslösung verwies er darauf, für schwierig dies für sein Land sei. "Es geht nicht nur um Gebiete. Das ist kein Computerspiel, wo man so ein Gebiet da abgeben kann und weiterspielen kann mit Mausklick. Dort leben Millionen und Millionen von Ukrainern." Diese seien heute unter russischer Besatzung.
Es müssten nun aber alle Themen besprochen werden.«Wir schauen mal, ob Putin da einlässt oder erneut auf Zeit spielt», sagte er. Und: "Wir wissen das von den Russen. Sie fangen an mit verschiedenen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen und langen Diskussionen. Und gleichzeitig greift Russland uns tagtäglich mit Bomben, Raketen, wie es berichtet wurde, an."
Röttgen: "Wir müssen den Druck auf Putin erhöhen"
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht im Bemühen um Frieden in der Ukraine bisher keinen Kurswechsel beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er warnte im ZDF-Morgenmagazin davor, dass Putin nun bei Sanktionen und anderen Druckmitteln gegen Russland drohen könnte, dass es so keine Friedensverhandlungen geben werde.
"Und darum ist es so wichtig, dass eine Botschaft aufrechterhalten wird, vor allen Dingen durch die Europäer: Wir müssen den Druck auf Putin erhöhen, nicht nur halten, sondern erhöhen, das bleibt richtig und unersetzbar", sagte Röttgen weiter. Er verwies auch auf 250 Milliarden Dollar eingefrorenes russisches Notenbankvermögen, das eingezogen und auch wirtschaftlich genutzt werden könne, um damit die Ukraine zu unterstützen.
Zur Frage einer Beteiligung deutscher Soldat:innen an einer Friedenstruppe in der Ukraine sagte der CDU-Politiker, das sei "ja noch weit hin". Er sehe die Bedingungen dafür "noch überhaupt gar nicht". Röttgen sagte: "Putin will keinen Frieden, er will nicht mal einen Waffenstillstand, er will die Ukraine eliminieren, und er hat nichts davon zurückgezogen."
Wadephul fordert, Verantwortung zu übernehmen
Die USA und europäische Verbündete arbeiten nach den Worten von Außenminister Johann Wadephul mit Hochdruck an Details für mögliche Sicherheitsgarantien gegenüber der Ukraine. "Aber am Ende des Tages muss es einfach bedeuten, wir stehen nicht nur mit Worten, sondern dann auch mit Taten an der Seite der Ukraine", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk während seiner Reise in Japan.
Über eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedenstruppe müsse auch mit der Opposition gesprochen werden. Entscheiden werde der Bundestag.
"Sicherheitsgarantie heißt, dass man Beistand leistet in dem Fall, dass Russland sich an eine Friedensvereinbarung mit der Ukraine nicht hält. Und damit muss man ja rechnen, nachdem Russland ohne jede Not und ohne jede Motivation die Ukraine angegriffen hat", sagte Wadephul. "Das heißt, dass man dann politischen und militärischen Beistand leistet. So einfach, so schwierig ist es natürlich in der Umsetzung."
Er sagte, nach dem Gipfeltreffen in Washington sei nun der russische Präsident Wladimir Putin "gefordert". US-Präsident Donald Trump habe diesem die Tür zu Verhandlungen geöffnet.
"Wenn er überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt diesen Krieg in Verhandlungen beenden will, dann muss er jetzt zugreifen. Und wenn er es nicht tut, dann weiß jeder, er will es nicht", sagte der Außenminister über Putin. "Und dann wird das auch der amerikanische Präsident sehen und dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Sanktionen müssen dann verschärft werden."
Linken-Chef: Keine Nato-Soldaten in Ukraine als Schutzschild
Der Co-Vorsitzende der Linken, Jan van Aken, warnt vor einer Verengung der Diskussion über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diese Debatte laufe in die "völlig falsche Richtung", sagte van Aken im ZDF-"Morgenmagazin". Dies bereite ihm richtig Sorgen.
Er habe den Eindruck, dass es nur um die Stationierung von NATO-Soldaten in der Ukraine als Schutzschild gehe, die dann direkt russischen Soldaten gegenüberstünden. Aus anderen Friedensschlüssen wisse man, dass es immer wieder Scharmützel, Missverständnisse und Provokationen gebe. "Und da ist die Gefahr, dass es plötzlich zum großen Krieg kommt, so groß", warnte van Aken. Man müsse auch über andere Optionen nachdenken. Der Linken-Chef hatte dagegen bereits am Vortag als Sicherheitsgarantie für die Ukraine eine UN-Blauhelmtruppe als Beobachtermission im Umfang von 30.000 bis 40.000 Soldaten ins Gespräch gebracht.
Der Linken-Chef rechnet nach eigenem Bekunden nicht damit, dass es - wie von Kanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigt - schon innerhalb der kommenden zwei Wochen zu einem Zweiertreffen zwischen den Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, kommt. Er rechne aber im Herbst damit. Dass sich Russland zu einem Waffenstillstand als Voraussetzung bereiterklärt, glaubt van Aken nicht.
Mützenich fordert Einbindung von UN und OSZE in Friedenslösung
Der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich hat eine Beteiligung von UN und OSZE an einer Friedenslösung für die Ukraine gefordert. Dies sei wichtig, bevor über einzelne nationalstaatliche Beteiligungen an Sicherheitsgarantien nachgedacht werde, sagte Mützenich im Deutschlandfunk nach dem Ukraine-Gipfel in Washington.
Der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende äußerte sich nicht konkret auf die Frage nach einer Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedenstruppe in der Ukraine. "Sie werden ja nicht das Parlament dafür gewinnen können, wenn das Parlament gar nicht weiß, was soll denn letztlich auch die Aufgabe sein", sagte Mützenich.
Er sagte auch: "Natürlich muss es die Sicherheitsgarantien geben, dass sich die Ukraine weiterhin erwehren kann gegen möglicherweise weitere Angriffe, auch Russlands."
Mützenich begrüßte, wenn nun alles dafür unternommen werde, diesen Krieg zu einem Ende zu führen, zumindest zu einer Waffenruhe. Ihn schmerze, dass dieses Momentum von US-Präsident Donald Trump in Bewegung gesetzt worden sei, nicht von den Europäern.
Auf die Frage, ob es Russland gelingen werde, Gebietsabtretungen an die Ukraine zu erzwingen, sagte der SPD-Politiker, dies sei Putin bereits durch seine militärische Aggression gelungen. Er wolle nicht besserwisserisch sein. Aber alle, die behauptet hätten, Russland müsse diesen Krieg verlieren, seien "eines Anderen belehrt worden".
Trump und von der Leyen sprechen über verschleppte Kinder
US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben über das Schicksal der im Ukraine-Krieg verschleppten Kinder gesprochen. Jedes einzelne von Russland entführte ukrainische Kind müsse zu seiner Familie zurückkehren, schrieb von der Leyen auf dem Kurznachrichtendienst X nach einem Treffen mit Trump in Washington.
Der US-Präsident spricht auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social von einem "weltweiten Problem vermisster Kinder". Dies sei auch für seine Frau Melania ein großes Thema. Sie hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin deswegen einen Brief geschrieben, den Trump am Freitag übergeben hatte.
Selenskyj zu Treffen mit Putin ohne Vorbedingungen bereit
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin ohne Vorbedingungen bereit erklärt. "Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte", sagte Selenskyj nach dem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington.
Merz: Treffen zwischen Putin und Selenskyj in zwei Wochen
Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte nach dem Ukraine-Gipfel in Washington, dass es "innerhalb der nächsten zwei Wochen" ein Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geben soll.
Merz sagte, das Treffen zwischen Putin und Selenskyj solle an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden müsse.
Ich habe heute noch keine Vorstellung, was dieses Treffen auslösen könnte. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert und mehr als das, dass es nun spätestens mit diesem Treffen auch einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt.
Friedrich Merz
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf Truth Social geschrieben, er bereite dieses Treffen vor. Anschließend solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er selbst teilnehme.
Merz sagte zudem, die Europäer hätten Trumps Ankündigung begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. "Es wird also im Falle eines Friedensabkommens entsprechende Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben."
Merz sagte weiter, der Ukraine dürften keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden. Die russische Forderung, die Ukraine möge die freien Teile des Donbass aufgeben, würde in der Dimension dem Vorschlag entsprechen, "als wenn die USA auf Florida verzichten müssten".
Ein souveräner Staat könne so etwas nicht so einfach entscheiden. Diese Entscheidung müsse die Ukraine im Laufe der Verhandlungen selbst treffen.
Verhandlungen nach Trumps Telefonat mit Putin doch nicht beendet
Rätselraten um den Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs im Oval Office: Entgegen erster Angaben ist das Gespräch offenbar doch nicht beendet worden. Serhiy Nykyforov, Sprecher des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, korrigierte eine frühere Aussage und erklärte, die Gespräche würden nun im sogenannten "Leaders-Only-Format" – also in kleinerer Runde – fortgesetzt.
Wie der US-Sender CNN berichtet, verließen die europäischen Staats- und Regierungschefs den Raum, als Trump ein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte. Die beiden Staatsoberhäupter sprachen demnach unter vier Augen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung gemeldet, dass Trump Putin während des Treffens kontaktiert habe.
Trump unterbricht Gipfel-Treffen und ruft Putin an
Die Verhandlungen zur Ukraine in Washington wurden vorübergehend unterbrochen. Grund dafür war laut der "Bild"-Zeitung ein Anruf von US-Präsident Trump bei Russlands Präsident Putin. Auch Quellen der Zeitung "Spiegel" bestätigen dies wenig später. Die Gespräche im Weißen Haus sollen nach dem Telefonat fortgesetzt werden.
Im Vorfeld hatte Trump angekündigt, sich erst nach den Verhandlungen mit Selenskyj und den europäischen Verbündeten der Ukraine mit Putin telefonisch in Verbindung zu setzen.
Selenskyj pocht auf US-Sicherheitsgarantien
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seinem Einzelgespräch mit US-Präsident Donald Trump die Sicherheitsgarantien für sein Land als vorrangig bezeichnet für einen Frieden mit Russland. "Es ist sehr wichtig, dass die Vereinigten Staaten ein starkes Signal geben und bereit sind für diese Sicherheitsgarantien", sagte Selenskyj. Zudem hänge die Sicherheit in der Ukraine auch von den europäischen Verbündeten ab.
Selenskyj und Trump begannen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter Friedrich Merz, im Weißen Haus ihre Gespräche, bei denen es auch um konkrete Garantien für die Sicherheit der Ukraine vor möglichen künftigen russischen Angriffen geht. Wie diese konkret aussehen könnten, war aber zunächst nicht klar.
Selenskyj will gemeinsam mit Trump mit Putin sprechen
Selenskyj bezeichnete ein Gespräch mit Trump als gut, er habe mit ihm über viele sensible Punkte gesprochen. Die Ukraine wolle den Krieg beenden, betonte Selenskyj. Er hoffe auch, dass Trump bei humanitären Fragen helfe wie der Rückführung von durch Russland verschleppten Kindern und Jugendlichen.
Selenskyj bekräftigte, dass er US-Präsident bei einem möglichen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin gern dabeihaben wolle. Der US-Präsident wolle helfen, den Gipfel zu organisieren. Putin hat zwar mehrfach gesagt, dass er bereit sei zu einem Treffen mit Selenskyj, nennt dafür aber immer wieder als Bedingung, dass grundlegende Fragen vorab geklärt sein müssten. Putin lässt kein echtes Interesse an einem solchen Gipfel erkennen.
Merz widerspricht Trump und pocht auf Waffenruhe
Bundeskanzler Friedrich Merz pocht auf eine Waffenruhe in der Ukraine. Merz sagte beim Ukraine-Gipfel in der Runde mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Verbündeten, er könne sich nicht vorstellen, dass es nächste Friedensverhandlungen ohne eine Feuerpause geben könne. Das nächste Gesprächsformat solle ein Dreiertreffen sein - also Verhandlungen zwischen Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin.
"Lassen Sie uns daran arbeiten und versuchen, Druck auf Russland auszuüben", sagte Merz beim Treffen mit Trump, dem Selenskyj und mehreren europäischen Spitzenpolitikern in Washington.
Trump rückt von Waffenruhe ab
Die europäischen Verbündeten der Ukraine und das angegriffene Land selbst pochen bereits seit Längerem auf eine Waffenruhe. Ohne könnten ernsthafte diplomatische Verhandlungen über ein Ende des Kriegs nicht geführt werden, heißt es immer wieder. Außenminister Johann Wadephul etwa hatte argumentiert, besonders der überfallenen Ukraine könne man sonst nicht zumuten, sich auf einen Friedensprozess einzulassen.
Vor dem Gespräch mit Putin am vergangenen Freitag in Alaska hatte Trump auf eine sofortige Waffenruhe gedrungen. Nach dem Gipfel war davon keine Rede mehr. Zuletzt waren Gespräche über ein Ende des Kriegs in der Ukraine immer wieder von heftigen russischen Angriffen begleitet worden.
Trump: Waffenruhe im Ukraine-Krieg nicht notwendig
Auf dem Weg zu einem Ende des Ukraine-Kriegs sieht US-Präsident Donald Trump nicht die Notwendigkeit einer Waffenruhe. Er möge zwar das Konzept einer Feuerpause, weil damit das Töten von Menschen "sofort" aufhören würde, sagte er in Anwesenheit des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj vor Journalisten in Washington. "Aber wir können an einem Deal arbeiten, wo wir auf ein Friedensabkommen abzielen", fügte Trump hinzu. Er würde gerne ein Ende der Kämpfe sehen - dies könne sich allerdings zu einem Nachteil für eine der beiden Seiten entwickeln.
Trump kündigt Telefonat mit Putin an
US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin nach seinen Gesprächen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten anrufen. Das kündigte der Republikaner im Oval Office an.
Trump begrüßt Selenskyj am Weißen Haus
US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu den Gesprächen über den Ukraine-Krieg am Weißen Haus empfangen.
Die beiden gaben sich die Hand, nachdem Selenskyjs Kolonne vorgefahren war. Trump berührte den Ukrainer an der Schulter. Beide lächelten und schauten gemeinsam in die Kameras. Der US-Präsident legte kurz erneut seine Hand an Selenskyjs Schulter. Trump gab beim Eintritt in das Weiße Haus dann dem Ukrainer den Vortritt.
Bundeskanzler Merz am Weißen Haus eingetroffen
Bundeskanzler Friedrich Merz ist zum Ukraine-Gipfeltreffen im Weißen Haus eingetroffen. In Washington berät US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Merz war am Morgen in München abgeflogen.
Wer ist dabei in Washington? Eine Übersicht
Donald Trump lädt nach seinem Treffen mit Wladimir Putin zum großen Ukraine-Gipfel - und Europa ist stark vertreten. Die Übersicht zeigt, welche Mächtigen am Abend mitdiskutieren:
- Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten
- Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine
- Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler
- Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin
- Mark Rutte, NATO-Generalsekretär
- Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs
- Keir Starmer, Premierminister des Vereinigten Königreichs
- Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin Italiens
- Alexander Stubb, Präsident von Finnland
Trump übt Druck auf Selenskyj aus
Kurz vor dem Treffen im Weißen Haus zum Ukraine-Krieg hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj unter Druck gesetzt. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social wandte sich Trump nicht etwa an Kremlchef Wladimir Putin als Angreifer, sondern schrieb: "Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen".
Im gleichen Atemzug erklärte der Republikaner auch den erhofften NATO-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. "Manche Dinge ändern sich nie!!!", schrieb er. Er verwies darauf, dass der damalige US-Präsident Barack Obama die Annexion der Krim 2014 nicht verhindert habe. Er fügte in Großbuchstaben hinzu: "KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE." Die russische Armee flog in der Nacht neue Luftangriffe auf die Ukraine.
Wadephul: Entsendung deutscher Truppen in die Ukraine offen
Außenminister Johann Wadephul hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Entsendung deutscher Soldat:innen in die Ukraine für westliche Sicherheitsgarantien gegen Angriffe Russlands geäußert. Mit anderen europäischen Staaten sei im Zusammenhang mit der möglichen Entsendung von Truppen als Sicherheitsgarantie für eine Friedenslösung noch nichts abgesprochen, sagte Wadephul auf eine entsprechende Frage während seines Besuches in Tokio. "Wir stehen ja am Anfang eines schwierigen Prozesses."
Im Podcast "Table.Today" hatte Wadephul gesagt, eine Entsendung deutscher Soldat:innen in die Ukraine würde Deutschland "voraussichtlich auch überfordern". Dies sei eine "fernliegende Frage".
In Tokio sagte Wadephul vor Journalist:innen, beim Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Kanzler Friedrich Merz (CDU) und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs am Montagabend in Washington gehe es um Kernpunkte einer gemeinsamen Positionierung gegenüber Russland.
Er und die Bundesregierung hätten wiederholt deutlich gemacht, dass robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine gebraucht würden und dass Deutschland dazu Beiträge liefern und Verantwortung übernehmen müsse. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob man deutsche Truppen entsenden werde. "Das muss wirklich verhandelt werden", ergänzte Wadephul.
Die Bundeswehr habe in der Vergangenheit erklärt, sie konzentriere sich auf die Aufstellung einer kampfstarken Brigade in Litauen, sagte Wadephul. "Alles Weitere kann nur der Verteilungsminister Boris Pistorius (SPD) beantworten und nicht ich. Das ist nicht mein Job und nicht meine Aufgabe."
Wagenknecht wendet sich an Merz
In der Debatte über Sicherheitsgarantien für die Ukraine fordert BSW-Chefin Sahra Wagenknecht von Bundeskanzler Friedrich Merz, die Entsendung deutscher Soldat:innen definitiv auszuschließen. "Im Konfliktfall wäre Deutschland damit sofort Kriegspartei, das darf ein Kanzler nicht zulassen", erklärte die Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass Russland NATO-Truppen in der Ukraine akzeptieren würde.
Im Zuge der Gespräche über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird verstärkt über Sicherheitsgarantien gesprochen. Details sind aber offen – auch die Frage, ob europäische Staaten zur Absicherung eines etwaigen Friedens Truppen in der Ukraine stationieren könnten.
Wadephul: Truppen in der Ukraine würden uns überfordern
Außenminister Johann Wadephul hat sich skeptisch zu einer möglichen Entsendung deutscher Soldat:innen in die Ukraine für westliche Sicherheitsgarantien gegen Angriffe Russlands geäußert. Das würde Deutschland "voraussichtlich auch überfordern", sagte der CDU-Politiker im Podcast "Table.Today". Er bezeichnete das auch als "fernliegende Frage".
Deutschland konzentriere mehr als andere Verbündete auf das NATO-Territorium. "Also wir sind der einzige europäische Truppensteller, der eine kampfstarke Brigade in Litauen stationiert", sagte Wadephul. "Was nicht heißt, dass wir in anderer Art und Weise die Ukraine auch militärisch und technisch unterstützen können."
Zudem bekräftigte Wadephul die Position, nur die Ukraine selbst könne entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen sie bereit wäre, auf Territorium zu verzichten. "Das kann sie natürlich nur akzeptieren, wenn sie auf der Gegenseite dann auch sicher sein kann, dass ihr so etwas wie dieser Überfall Russlands nicht noch einmal geschieht. Und das sind eben Sicherheitsgarantien", sagte er.
Zugleich betonte er, dass die notwendige Führungsrolle Deutschlands politischer Natur sei. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe es geschafft, alle Europäer zusammenzubringen und zu vereinen, auch unterschiedliche Interessen und Nuancen hinter der Ukraine zu versammeln. Wadephul sagte: "Das war nicht immer so."
Ukrainischer Botschafter: Sicherheitsgarantien "mit Kraft" umsetzen
Vor dem Treffen zum Ukraine-Krieg in Washington hat der ukrainische Botschafter in Deutschland die Notwendigkeit verlässlicher Sicherheitsgarantien für sein Land unterstrichen. Sicherheitsgarantien ähnlich zum Artikel 5 des NATO-Vertrags, klängen "schon gut", sagte Oleksii Makeiev im Deutschlandfunk. Der Artikel regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.
Der Botschafter ergänzte, eine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine wäre natürlich die beste Sicherheitsgarantie. Sein Land könne der NATO viel bieten, man habe eine starke und kampferfahrene Armee.
"Dafür braucht man aber Mut von der Seite unserer Partner und auch Druck auf Russland", sagte Makeiev. Ohne Druck werde Kremlchef Wladimir Putin "nicht aufhören, uns zu töten". Sein Ziel sei die Zerstörung der Ukraine. Russland lehnt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine kategorisch ab.
Wenn die Welt keinen Mut habe, die Ukraine in die NATO einzuladen, müssten Sicherheitsgarantien für das Land "mit Kraft" umgesetzt werden, sagte der Botschafter. Das könne eine große, gut ausgestattete ukrainischen Armee zusammen mit politischen Garantien sein.
Möglicherweise müssten die Sicherheitsgarantien aber auch "mit militärischen Kontingenten von unseren Partnern" zementiert werden – also mit Truppen von Verbündeten in der Ukraine. Dazu müsse "sehr aufmerksam" mit den Partnern gesprochen werden. "Wir sind noch lange nicht da", sagte Makeiev.
Zweiergespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant
US-Präsident Donald Trump wird ein bilaterales Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office führen. Das Weiße Haus plant nach eigenen Angaben neben diesem bilateralen Treffen etwas später ein weiteres in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern.
Nach seinem Treffen am Freitag (15. August) mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, den er damit nach langer Isolation im Westen auf die Weltbühne zurückgeholt hatte, empfängt Trump am Montag Selenskyj in Washington. Dieser wird von europäischen Regierungschefs und Spitzenpolitikern begleitet. Darunter sind Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Der US-Präsident verfolgt den Plan, Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Trumps Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten könnte - wenn es gut verläuft - der entscheidende Zwischenschritt dahin sein. Ziel ist es, ein Ende des russischen Angriffskrieges zu erreichen, das Töten zu beenden. Trump sieht sich in der Rolle des Vermittlers.
Experte: Russland könnte Donbass für neue Angriffe nutzen
Der Politikwissenschaftler Carlo Masala befürchtet verheerende Konsequenzen für die Ukraine, sollte Russland im Zuge von Friedensgesprächen auf einer Abtretung des gesamten Donbass im Osten des Landes bestehen. Das Gebiet verfüge über gut gesicherte Festigungsanlagen, man spreche auch von der "Festung des Donbass", erklärte der Experte der Bundeswehr-Universität München im ZDF-"heute journal".
"Wenn man die sozusagen zugesprochen bekommt, dann hat man im Falle eines weiteren zukünftigen Angriffes auf den "Rest" der Ukraine natürlich eine sehr gute Ausgangsposition." Die Russen könnten so nicht nur näher an die Hauptstadt Kiew heranrücken, es werde auch schwieriger für die Ukrainer, Angriffe abzuwehren.
EU-Ratspräsident sieht Einigkeit von USA und Europäern als entscheidend an
EU-Ratspräsident Antonio Costa bezeichnet die Einigkeit zwischen Europa und den USA als entscheidend für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine. Sollte kein Waffenstillstand vereinbart werden, müssten die EU und die USA den Druck auf Russland erhöhen, schreibt Costa auf der Plattform X. Er habe dies bei einem Treffen der "Koalition der Willigen" betont.
Macron: Glaube nicht, dass Putin Frieden will
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron glaubt nicht, dass Kremlchef Wladimir Putin nach Frieden strebt. "Denke ich, dass Präsident Putin Frieden will? Die Antwort ist Nein", sagte Macron in seiner Sommerresidenz in Bormes-les-Mimosas nach einer Videoschalte der Europäer. "Ich glaube, dass er die Kapitulation der Ukraine will." Mit Blick auf US-Präsident Donald Trump zeigte sich Macron hingegen überzeugt, dass dieser Frieden wolle.
Ich glaube, dass er die Kapitulation der Ukraine will.
Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron
Macron will am Montag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und anderen europäischen Vertretern nach Washington reisen, um dort mit Trump über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu sprechen.
Linken-Chef zum Ukraine-Krieg: Merz irrt
Linken-Chef Jan van Aken hält es für einen Fehler, bei den Bemühungen um eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg auf die USA zu setzen. Auf die Frage, ob Bundeskanzler Friedrich Merz alles richtig gemacht habe im Zusammenhang mit dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Trump und Kremlchef Wladimir Putin, sagte van Aken im ARD-"Sommerinterview": "Ich glaube, er irrt."
Die Einschätzung des Kanzlers, wonach die USA weiter "an Bord" blieben bei der Unterstützung der Ukraine, sei falsch. Man müsse neu darüber nachdenken, dass die Ukraine sich nicht mehr auf die USA verlassen könnten.
USA: Russland akzeptiert Sicherheitsgarantien für Ukraine
Russland ist nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff einverstanden damit, dass die USA und europäische Verbündete der Ukraine Nato-ähnliche Sicherheitsgarantien geben. "Wir konnten das folgende Zugeständnis gewinnen: Dass die Vereinigten Staaten einen Artikel-5-ähnlichen Schutz bieten können, was einer der eigentlichen Gründe ist, warum die Ukraine der Nato beitreten möchte", sagte Witkoff dem Sender CNN.
Für Kremlchef Wladimir Putin sei ein Nato-Beitritt der Ukraine nicht diskutierbar. "Wir konnten das sozusagen umgehen und eine Vereinbarung erzielen, dass die Vereinigten Staaten einen Schutz ähnlich dem in Artikel 5 bieten könnten." Die Russen hätten erstmals so einem Szenario zugestimmt.
Trump: "Große Fortschritte in Sachen Russland"
Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska spricht US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten". Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump in Großbuchstaben: "Große Fortschritte in Sachen Russland. Bleiben Sie dran!", schrieb Trump. Was genau er damit meinte, blieb zunächst unklar.
US-Außenminister Rubio: Waffenstillstand ist nicht vom Tisch
Nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist ein Waffenstillstand im Ukraine-Krieg nach Aussagen von US-Außenminister Marco Rubio weiter im Gespräch. Auf die Frage, ob ein Waffenstillstand nun nicht mehr auf dem Tisch liege, sagte Rubio im Gespräch mit dem US-Sender NBC News: "Nein, er ist nicht vom Tisch".
Übergeordnet stehe das Ziel, ein "umfassendes Friedensabkommen" abzuschließen. "Ich denke, das ist der beste Weg, um den Krieg zu beenden." Ob es auf dem Weg dahin einen Waffenstillstand geben müsse, stellte Rubio infrage. Die Vereinigten Staaten hätten sich dafür eingesetzt, Russland habe diesem bislang aber nicht zugestimmt.
Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien nach Nato-Vorbild
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato gefordert für eine Beendigung des russischen Angriffskrieges. Die Garantie müsse funktionieren wie der Artikel 5 der Nato, sagte Selenskyj vor Journalisten in Brüssel bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen. Gemeint ist die militärische Beistandsklausel, wonach andere Staaten für ein angegriffenes Land eintreten. Auch eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei eine Garantie für die Sicherheit des Landes, sagte Selenskyj.
Von der Leyen: Trump zu Artikel 5-ähnlichen Garantien bereit
Die Ukraine kann nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf eine Beteiligung der USA an einem Schutzversprechen ähnlich dem der Nato-Staaten untereinander bauen.
"Wir begrüßen die Bereitschaft von Präsident (Donald) Trump, zu Artikel 5-ähnlichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine beizutragen", sagte von der Leyen bei einem Auftritt vor Journalisten gemeinsam mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Die "Koalition der Willigen", einschließlich der EU, sei bereit, ihren Teil beizutragen.
Artikel 5 des Nato-Vertrags regelt, dass die Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können und ein Angriff auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet wird.
Klingbeil: Putin muss Waffen ruhen lassen
SPD-Chef Lars Klingbeil bekräftigt die Forderung nach einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg als Grundlage für weitere Gespräche über eine Friedenslösung. Erst einmal müsse Russlands Präsident Wladimir Putin die Waffen ruhen lassen, sagte Klingbeil im "ZDF Berlin direkt Sommerinterview".
Selbst während Putin sich mit US-Präsident Donald Trump in Alaska getroffen habe, habe Russland die Ukraine weiter angegriffen. "Da sterben jeden Tag Menschen." Deswegen gelte weiter: "Es geht jetzt um einen Waffenstillstand und dann kann über alles geredet werden."
Haßelmann: Merz schwächt Aussicht auf Waffenstillstand
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, die Aussicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine geschwächt zu haben. "Dabei sind ein Waffenstillstand und trilaterale Verhandlungen notwendige Voraussetzungen auf dem Weg zu ernsthaften Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland", sagte Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur.
Das Bomben von Kreml-Chef Wladimir Putin auf die Ukraine müsse aufhören. "Daran hat Putin offenbar kein Interesse, weil er kein ehrliches Interesse an einem Frieden hat. Er will die Ukraine politisch unterwerfen."
Auch Macron, Starmer und Rutte in Washington dabei
Der britische Premierminister Keir Starmer begleitet den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf seiner Reise nach Washington am Montag. Das teilte der Londoner Regierungssitz 10 Downing Street mit.
Zuvor hatten auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie weitere europäische Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme an der Reise bestätigt.
Merz und von der Leyen reisen mit Selenskyj zu Trump
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kanzler Friedrich Merz (CDU) nehmen morgen an dem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington teil. Auch andere europäische Staats- und Regierungschefs seien dabei, schrieb von der Leyen auf X, ohne Namen zu nennen. Die Teilnahme des Kanzlers teilte die Bundesregierung mit. Thema der Unterredung mit Trump ist eine Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Dabei gehe es unter anderem um "Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression. Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks", teilte die Bundesregierung mit. "Die Reise dient dem Informationsaustausch mit US-Präsident Donald Trump nach dessen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska." Deutschland unterstreiche das Ziel eines Friedensschlusses in der Ukraine, hieß es.
Putin fordert den vollständigen Donbass von der Ukraine
US-Medien zufolge soll Putin verlangt haben, den kompletten Donbass im Osten der Ukraine Russland zuzuschlagen. Trump habe diese Forderung an Selenskyj weitergereicht, berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg, die Zeitung "New York Times" und die Nachrichtenseite "Axios" jeweils unter Berufung auf informierte Kreise. Gegenwärtig kontrolliert Moskau nur Teile des Donbass.
Merz: US-Sicherheitsgarantien für Ukraine sind Fortschritt
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht entscheidende Fortschritte in den Gesprächen über die Ukraine. "Die gute Nachricht ist, Amerika ist bereit, sich an solchen Sicherheitsgarantien zu beteiligen", sagte der CDU-Politiker am Samstag in einem ZDF-Interview. "Aber selbstverständlich, die Europäer müssen ihrerseits einen Beitrag dazu leisten, dass auf Dauer die Sicherheit der Ukraine gewährleistet ist", fügte er hinzu, ohne Details zu nennen.
Er verwies darauf, dass die sogenannte Koalition der Willigen am Sonntag erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen und diesen vor dem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Washington beraten werde. In einem Interview mit ntv/RTL äußerte sich der Kanzler ähnlich.
Wadephul hält an Forderung nach Waffenruhe fest
Nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hält Außenminister Johann Wadephul an dem Ziel einer Waffenruhe fest. "Natürlich ist eine allererste Voraussetzung auch für alles Weitere, dass jetzt der Waffenstillstand recht schnell kommt", sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". Ohne einen Waffenstillstand könne man niemandem, insbesondere der überfallenen Ukraine, zumuten, weiter Verhandlungen zu führen und sich auf einen Friedensprozess einzulassen.
Vor dem Gespräch mit Putin hatte Trump auf eine sofortige Waffenruhe gedrungen. Nach dem Gipfel war davon keine Rede mehr. Für die europäischen Verbündeten war dies in den Tagen vor dem Gipfel eines der wichtigsten Anliegen gewesen.
Merz zum Empfang für Putin: Etwas weniger hätte gereicht
Bundeskanzler Friedrich Merz hat leise Kritik an der Inszenierung des Alaska-Gipfels durch US-Präsident Donald Trump mit der Aufwertung von Russlands Präsident Wladimir Putin geäußert. "Es war ein großes Protokoll. Die Presse in Russland jubelt. Ein bisschen weniger wäre auch genug gewesen", sagte der CDU-Vorsitzende in einem ARD-"Brennpunkt".
Es war ein großes Protokoll. Die Presse in Russland jubelt.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
Merz betonte, die Europäer und die USA seien gut abgestimmt miteinander. Der US-Präsident habe beim Treffen mit dem Kremlchef keinen der vereinbarten Punkte abgeräumt. "Trump bewegt sich innerhalb dieser Linie, die wir miteinander besprochen haben. Und das ist, wie ich finde, ein guter Fortschritt der letzten Nacht – trotz des einen oder anderen verstörenden Bildes, das wir da vielleicht gesehen haben."
Putin beansprucht die gesamte Donezk-Region
Der russische Präsident Wladimir Putin fordert einem Medienbericht zufolge den Abzug der Ukraine aus der gesamten östlichen Region Donezk als Bedingung für ein Ende des Krieges. Putin habe US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen in Alaska gesagt, er werde den Rest der Frontlinie einfrieren, wenn seine Kernforderung erfüllt werde, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit den Gesprächen vertraute Personen. Im Gegenzug für die Region Donezk habe Putin angeboten, die Frontlinie in den südlichen Regionen Cherson und Saporischschja einzufrieren, hieß es in dem Bericht weiter.
Merz: Gipfel in Alaska kann ein Erfolg werden
Bundeskanzler Friedrich Merz zieht ein positives Fazit des Alaska-Gipfels von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. "Dieser Gipfel kann ein Erfolg werden auf dem Weg zum Frieden in der Ukraine, vorausgesetzt, es werden jetzt die richtigen Schritte unternommen", sagte der CDU-Vorsitzende den Sendern RTL/ntv.
Er verwies auf das geplante Treffen Trumps mit dem ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Montag. Diesem solle später ein trilaterales Gespräch mit Putin folgen, für das Zeitpunkt und Ort aber noch offen seien. "Das ist ein guter Weg, aber dieser Weg wird noch mühevoll werden. Und ich glaube, das dürfen wir alle nicht unterschätzen", sagte Merz.
Putin zufrieden mit Alaska-Gipfel
Kremlchef Wladimir Putin hat sich im Nachgang zufrieden über sein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska geäußert. "Das Gespräch war sehr offen, inhaltlich reichhaltig und bringt uns meiner Meinung nach den gewünschten Lösungen näher", sagte Putin vor einer Sitzung mit Vertretern der russischen Führung im Kreml, bei der er die Details des Gipfels hinter verschlossenen Türen ausführen wollte. "Wir haben seit Langem keine direkten Verhandlungen dieser Art auf einer solchen Ebene mehr geführt", fügte er nach Angaben der Agentur Tass hinzu.
Das Gespräch war sehr offen, inhaltlich reichhaltig und bringt uns meiner Meinung nach den gewünschten Lösungen näher.
Russlands Präsident, Wladimir Putin
Russland respektiere die Position der US-Regierung über die Notwendigkeit einer raschen Beendigung der Kampfhandlungen in der Ukraine, sagte Putin. "Nun, auch wir würden dies begrüßen und möchten alle Fragen mit friedlichen Mitteln lösen", sagte der Kremlchef.
Bericht: Alaska-Gipfel-Unterlagen in Hotel-Drucker gefunden
In einem Hotel-Drucker in Anchorage sind laut einem US-Medienbericht vorbereitende Unterlagen für die Teilnehmer des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gefunden worden. Das Radio-Netzwerk NPR meldete, dass die acht Seiten am Freitagmorgen im Business Center des Captain-Cook-Hotels entdeckt worden seien. Es liegt rund 20 Fahrminuten von der Militärbasis Elmendorf-Richardson entfernt, wo das Treffen der beiden Präsidenten zum Ukraine-Krieg stattfand.
Die von NPR veröffentlichten Unterlagen enthalten unter anderem einen detaillierten Zeitplan mit konkreten Besprechungsräumen des Treffens, Ansprechpartner des US-Außenministeriums mit Telefonnummern, das Menü des geplanten Mittagessens und Mini-Biografien mit Fotos der Teilnehmenden und Aussprachehilfen zu ihren Namen. Zu Russlands Präsident ist beispielsweise die Aussprache "POO-tihn" vermerkt.
Sicherheitsexperten sehen den Vorgang kritisch. "Mir kommt das wie ein weiterer Beweis für die Schludrigkeit und Inkompetenz dieser Regierung vor", sagte Juraprofessor Jon Michaels von der Universität UCLA in Los Angeles dem Sender. "Man lässt einfach nichts im Drucker liegen. Es ist ganz einfach."
Merz: Schnelles Friedensabkommen besser als Waffenstillstand
Bundeskanzler Friedrich Merz hält Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ohne vorherigen Waffenstillstand für vertretbar - vorausgesetzt, es kommt schnell zu einem Abkommen. "Wenn das gelingt, ist das mehr wert als ein Waffenstillstand, der möglicherweise über Wochen andauert - ohne weitere Fortschritte in den politischen, diplomatischen Bemühungen", sagte der CDU-Vorsitzende in einem ZDF-Interview.
Ukraine-Schalte der Europäer am Sonntag geplant
Mit Blick auf die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die USA und den Alaska-Gipfel wollen sich die Europäer am Sonntagnachmittag beraten. Um 15.00 Uhr werde sich die "Koalition der Willigen" in einer Videoschalte treffen, hieß es vom Élysée-Palast in Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde die Besprechung gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem britischen Premier Keir Starmer leiten. Wer genau außer ihnen an dem Gespräch teilnehmen soll, wurde in Paris zunächst nicht mitgeteilt.
Berlin pocht auf handfeste Sicherheitsgarantien für Ukraine
Nach dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin betont die Bundesregierung die Bedeutung effektiver Sicherheitsgarantien für die Ukraine als Voraussetzung für eine Friedenslösung. Eine Zustimmung der Ukraine zu einer Verhandlungslösung sei nur vorstellbar, wenn sie sicher sein könne, dass ihre staatliche Existenz und Souveränität effektiv gewahrt bleibe, hieß es aus Regierungskreisen.
"Und da reichen keine schönen Worte, schon gar nicht schöne Worte auf der russischen Seite. Da braucht es Materielles, Handfestes, Greifbares", hieß es weiter.
Kiew: Zuerst Waffenruhe, dann alles andere
Die Ukraine lehnt den Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump, Friedensverhandlungen ohne vorherige Waffenruhe zu führen, ab. "Unsere Sichtweise ist: zuerst eine Waffenruhe und danach alles andere", sagte der Berater im Präsidentenbüro, Serhij Leschtschenko, im ukrainischen Nachrichtenfernsehen.
Sollten die Kampfhandlungen während der Gespräche weiterlaufen, gebe es "große Risiken für eine Erpressung der Ukraine", meinte er.
Kallas: "Sicherheit Europas steht nicht zur Verhandlung"
Nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin betont EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas die Kompromisslosigkeit gegenüber Russland. "Die Sicherheit Europas steht nicht zur Verhandlung", schrieb die EU-Außenbeauftragte auf der Plattform X. Die eigentliche Ursache des Ukraine-Krieges sei die imperialistische Außenpolitik Russlands, "nicht ein imaginäres Ungleichgewicht in der europäischen Sicherheitsarchitektur".
Die Entschlossenheit von Trump, ein Friedensabkommen zu erzielen, sei von entscheidender Bedeutung. "Die harte Realität ist jedoch, dass Russland nicht die Absicht hat, diesen Krieg in absehbarer Zeit zu beenden", ergänzte Kallas. Während sich die Delegationen getroffen hätten, habe Russland neue Angriffe auf die Ukraine gestartet. "Putin zieht die Verhandlungen weiter in die Länge und hofft, damit durchzukommen."
Selenskyj drängt auf Dreier-Treffen und will Sanktionen
In seinem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach schärferen Sanktionen gegen Russland bekräftigt. Das teilte Selenskyj in sozialen Netzwerken mit. "Es muss stärkere Sanktionen geben, wenn es kein dreiseitiges Treffen gibt oder Russland sich einem fairen Ende des Krieges verweigert", so der ukrainische Staatschef. Sanktionen seien ein wirkungsvolles Instrument.
Selenskyj strebt nach dem Alaska-Gipfel von Trump und Kremlchef Wladimir Putin vom Vortag ein Dreier-Treffen an, um über ein Ende des russischen Krieges gegen sein Land zu sprechen. Aus dem Kreml hieß es, dass dazu bisher nichts besprochen worden sei.
Selenskyj forderte zudem "zuverlässige und langfristige Sicherheitsgarantien" für die Ukraine unter Beteiligung von Europa und den Vereinigten Staaten. Dazu bestand er darauf, dass Kiew bei allen die Ukraine betreffenden Verhandlungen auch eingebunden werde. Das gelte vor allem für territoriale Fragen.
Meloni: Sicherheitsklausel für Ukraine nach Nato-Vorbild
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigt sich nach dem Treffen zwischen US-Präsidenten Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin verhalten optimistisch: Eine Einigung zum Ukraine-Krieg sei kompliziert, aber endlich möglich, teilte sie mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäische Verbündete über sein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin informiert.
Entscheidend seien robuste Sicherheitsgarantien, um neue russische Angriffe zu verhindern, teilte Meloni mit. "Nur solide und glaubwürdige Garantien in dieser Hinsicht können neue Kriege und Aggressionen verhindern", so Meloni.
Dafür habe Trump die italienische Idee einer kollektiven Sicherheitsklausel nach dem Vorbild von Artikel fünf der Nato aufgegriffen, teilte Meloni mit. Diese würde es der Ukraine Meloni zufolge ermöglichen, auf die Unterstützung aller ihrer Partner, einschließlich der USA, zu zählen, die bereit sind, im Falle eines erneuten Angriffs zu intervenieren. "Die europäischen Staaten stehen in dieser Verhandlungsphase weiterhin geschlossen hinter der Ukraine", teilte Meloni mit.
Der Weg zum Frieden sei nicht einfach, aber es sei wichtig, dass er eingeschlagen wurde. Auf X schrieb sie: "Endlich gibt es einen Hoffnungsschimmer für Friedensgespräche". Die Ministerpräsidentin bekräftigte auch, dass nur die Ukraine über die Bedingungen und ihr Territorium verhandeln könne.
Macron: Weiter Druck auf Russland ausüben
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach dem Alaska-Gipfel betont, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten werden müsse. Gemeinsam mit seinen europäischen Kollegen sei er der Meinung, dass dies notwendig sei, solange der russische Angriffskrieg auf die Ukraine laufe und ein solider und dauerhafter Frieden, der die Rechte der Ukraine respektiere, nicht geschlossen worden sei, schrieb der französische Staatschef auf X.
Macron schrieb auch, die Europäer seien sich einig, dass jeder solide Frieden von unerschütterlichen Sicherheitsgarantien begleitet werden müsse. "Ich begrüße mit Blick darauf die Bereitschaft der USA, dazu beizutragen", schrieb Macron. Um dabei konkret voranzukommen, solle es bald ein neues Treffen der "Koalition der Willigen" geben.
Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe
US-Präsident Donald Trump beharrt im Ukraine-Krieg nicht mehr auf einer sofortigen Waffenruhe. Das Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska sowie Telefonate mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten seien sehr gut gelaufen, schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Alle seien sich einig gewesen, dass der beste Weg sei, direkt ein Friedensabkommen zu erreichen und kein Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht halte.
Trump schrieb von einem "großartigen und sehr erfolgreichen Tag in Alaska". Selenskyj werde nun nach Washington kommen. Wenn alles klappe, werde dann ein Treffen mit Putin vereinbart. Vor dem Treffen mit Putin hatte Trump noch auf eine sofortige Waffenruhe gedrungen.
Merz informiert Kabinett über Stand nach Alaska-Gipfel
Bundeskanzler Friedrich Merzhat das Bundeskabinett über den Stand nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin informiert. Das verlautete aus Regierungskreisen. Trump hatte nach dem Gipfel die europäischen Partner über den Inhalt des Gesprächs mit Putin informiert.
Merz habe den Kreis im Anschluss zu einer Nachbesprechung eingeladen, in der eine gemeinsame Linie zu weiteren Schritten in einem Friedensprozess für die Ukraine abgestimmt worden sei, hieß es. Anschließend habe er das Bundeskabinett informiert.
Über konkrete Inhalte der Gespräche wurde nichts bekannt.
Medwedew zufrieden nach Trump/Putin-Treffen
Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist für Russland ein Beleg dafür, dass Verhandlungen über ein Kriegsende und Kampfhandlungen zeitgleich laufen können. "Das Treffen hat gezeigt, dass Verhandlungen ohne vorherige Bedingungen und gleichzeitig mit der Fortsetzung der militärischen Spezialoperation möglich sind", schrieb Ex-Präsident Dmitri Medwedew bei Telegram. Mit militärischer Spezialoperation bezeichnet Russland offiziell den Krieg gegen die Ukraine.
Vor allem hätten beide Seiten bei ihrem Treffen in Alaska deutlich gemacht, dass es in erster Linie an der Ukraine und den Europäern liege, ein Ende der Kampfhandlungen zu erreichen, sagte der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates. Den Überfall auf die Ukraine hatte allerdings Russland im Februar 2022 begonnen.
Medwedew lobte den Gipfel in Alaska als Erfolg für Russland. Es sei ruhig und ohne Ultimaten ein vollwertiger Mechanismus für Kontakte auf höchster Staatsebene geschaffen worden. Putin habe bei dem Treffen die russischen Bedingungen für ein Kriegsende dargelegt. Im Ergebnis hätten die USA zumindest vorerst keinen weiteren Druck auf Russland aufgebaut.
Nach Alaska-Gipfel: Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an
Nach dem Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj dessen Angaben zufolge nach Washington eingeladen. "Alle Details über das Ende der Morde, über das Ende des Krieges werde ich mit Präsident Trump in Washington am Montag besprechen", schrieb Selenskyj mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen sein Land bei Telegram.
Er unterstütze den Vorschlag des US-Präsidenten zu einem Dreier-Treffen mit Putin. "Die Ukraine unterstreicht: Die Schlüsselfragen können auf der Ebene der Staatsführer besprochen werden und ein dreiseitiges Format ist dazu geeignet", fügte er hinzu. Selenskyj sprach sich für eine Einbeziehung von europäischen Vertretern vor allem bei der Frage von Sicherheitsgarantien für sein Land aus.
Zuvor hatten Selenskyj und Trump den Angaben nach etwa eine Stunde telefoniert. Dem insgesamt mehr als anderthalb Stunden dauernden Gespräch seien später europäische Staats- und Regierungschefs zugeschaltet worden. Trump habe Selenskyj und die Europäer über die "Hauptgesprächspunkte" mit Putin informiert.
Top-Demokrat: Trump hat von Putin nichts erhalten
Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert.
"Donald Trump hat heute dem autokratischen Schurken Wladimir Putin den Roten Teppich ausgerollt", sagte Schumer einer Mitteilung zufolge. Während Details zum Gesprächsinhalt zwischen Trump und Putin noch auf sich warten ließen, scheine es so, als habe der US-Präsident dem Russen Legitimität auf einer internationalen Bühne verliehen und keinerlei Rechenschaftspflicht abverlangt - aber im Gegenzug nichts erhalten.
Schumer fügte hinzu: "Wir befürchten, dass es keine Diplomatie war, sondern reines Theater."
Trump: "Ich glaube, wir sind ziemlich nah an einem Deal"
Auf der Suche nach Lösungsansätzen im Ukraine-Krieg sieht US-Präsident Donald Trump einen Deal in Reichweite. "Ich glaube, wir sind ziemlich nah an einem Deal", sagte er dem US-Sender Fox News in einem Interview nach dem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Zugleich stellte Trump klar, dass der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj noch zustimmen müsse - und zunächst war nicht klar, ob ihn Trump zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Interviews bereits über die Ergebnisse des Gesprächs mit Putin informiert hatte.
Auf die Frage des Fox-News-Moderators Sean Hannity, was er Selenskyj unter dem Eindruck des Treffens in Alaska raten würde, entgegnete Trump: "Schließ den Deal ab. Du musst den Deal abschließen." Russland sei eine "sehr große Macht", die Ukraine nicht. Wie nah man einer Einigung tatsächlich ist, ließ Trump offen: "Ich sage immer: Wenn ich mir wirklich sicher bin, sage ich 50:50."
Kreml spricht von positivem Gespräch auf Gipfel
Der Kreml wertet das Gipfeltreffen von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump in Alaska positiv. "Ein wirklich sehr positives Gespräch, und das haben beide Präsidenten gesagt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. "Das ist genau das Gespräch, dass es erlaubt, weiter zuversichtlich gemeinsam den Weg der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zu gehen."
Obwohl die Staatschefs bei einem gemeinsamen Presseauftritt keine konkreten Ergebnisse verkündeten, sprach Peskow davon, es seien "umfassende Erklärungen" abgegeben worden. Deshalb sei entschieden worden, keine Journalistenfragen zuzulassen.
Putin verlässt Alaska nach Gipfel mit Trump
Nach seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska hat Kremlchef Wladimir Putin die Heimreise nach Russland angetreten. Die Maschine des russischen Präsidenten hob vom amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Elmendorf-Richardson ab. "Der Arbeitsbesuch von Wladimir Putin in den USA ist beendet", hieß es dazu auf dem Telegram-Kanal des Kreml.
Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf Alaska-Gipfel
Die Bundesregierung reagiert abwartend nach dem Ende des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska. Kanzler Friedrich Merz (CDU) werde laufend über die Vorgänge in Anchorage informiert, hieß es aus deutschen Regierungskreisen in Berlin. Sein Team stehe in engem Kontakt mit den Verbündeten. Trump habe zugesagt, die europäischen Partner zügig zu informieren. Zunächst gab es keine Angaben darüber, wann diese Information stattfinden sollte.
Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine
US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg geäußert. Von einer möglichen Waffenruhe war bei einem kurzen Presseauftritt in Anchorage nicht die Rede.
Putin sprach von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nannte er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagte er.
"Ich bin einig mit Präsident Trump, er hat heute gesagt, dass die Sicherheit der Ukraine gewahrt werden muss. Natürlich sind wir bereit, daran zu arbeiten", sagte Putin. Der Ukraine-Konflikt müsse aber langfristig geregelt werden. "Die Ausgangspunkte der Krise müssen gelöst werden", sagte er. Den berechtigten Sorgen Russlands müsse Rechnung getragen werden; nötig sei eine gerechte Sicherheitsbalance in Europa. Putin wiederholte damit bekannte Positionen des Kremls.
Trump sprach davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagte er.
Nächstes Treffen in Moskau? Trump will sich nicht festlegen
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben unverbindlich über ein weiteres Treffen gesprochen - vielleicht sogar in Russland. Bei einem gemeinsamen Pressestatement dankte Trump Putin und sagte, dass sie sich "bald wieder sprechen" würden, wahrscheinlich sogar "bald wiedersehen", bevor der russische Präsident zum Erstaunen Trumps nachschob: "Nächstes Mal in Moskau."
Der US-Präsident wollte sich darauf allerdings nicht festhalten. "Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen", sagte er und grinste, bevor er nachschob: "Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert."
Trump kündigt Gespräche mit NATO und Selenskyj an
US-Präsident Donald Trump will sich nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Kürze mit den Europäern besprechen. "Ich werde mit der Nato telefonieren, in Kürze werde ich die verschiedenen Personen anrufen, die ich für geeignet halte, und natürlich auch Präsident Selenskyj, um ihnen von dem heutigen Treffen zu berichten", sagte Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz. "Letztendlich liegt die Entscheidung bei ihnen." Trump sprach von einem sehr produktiven Treffen.
Trump: Noch wichtige offene Punkte
US-Präsident Donald Trump hält nach dem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin viele Punkte für ungeklärt. "Wir hatten ein extrem produktives Treffen und haben uns bei vielen Punkten geeinigt. Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht angekommen, aber wir haben eine sehr gute Chance, dahin zu gelangen", sagte Trump bei dem kurzen gemeinsamen Auftritt mit Putin vor der Presse.
Putin und Trump beantworten keine Presse-Fragen nach Gipfel
Nach ihren direkten Gesprächen sind der russische Präsident Wladimir Putin und sein US-Kollege Donald Trump in Alaska vor die Weltpresse getreten, ohne Fragen von Journalisten zu beantworten. Erst gab Putin eine Erklärung ab, in der er das Treffen mit Trump lobte, dann äußerte der US-Präsident sich ebenfalls anerkennend. Als beide Präsidenten ihre Erklärungen abgegeben hatten, hoben sich die Hände der Journalisten, die Fragen stellen wollten. Doch es gab nur Dank für die Aufmerksamkeit - und beide verließen den Raum.
Putin lobt Gespräch mit Trump als konstruktiv und sieht Chancen für wirtschaftlichen Austausch
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach dem Treffen mit seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ein positives Fazit des Gipfels gezogen. Die Gespräche seien konstruktiv und inhaltsreich verlaufen, sagte Putin in Anchorage bei einer Pressekonferenz, bei der er zuerst das Wort erhielt. "Wir haben mit Herrn Trump gute direkte Kontakte aufgebaut", sagte Putin. Die Verhandlungen dauerten demnach 2 Stunden und 45 Minuten.
Mit dem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus wäre der Ukraine-Krieg nach den Worten des Kremlchefs nicht ausgebrochen. Das betonte Putin bei der Pressekonferenz und hob seinen guten Kontakt zum US-Präsidenten hervor. Der russische Präsident erklärte, dass Moskau "ehrlich interessiert" an einem Ende der Krise sei.
Putin sieht zudem Chancen für einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit den USA. Das Handelsvolumen sei zwar immer noch eher symbolisch, es sei aber unter der neuen US-Regierung um 20 Prozent gewachsen. Eine russisch-amerikanische Investitionspartnerschaft habe großes Potenzial.
Presse muss nach Blick auf Putin und Trump Raum verlassen
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt den auf dem Militärstützpunkt anwesenden Pressevertretern gezeigt. Auf Rufe von Reportern im Raum, unter anderem zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten, ging Putin nicht ein.
Anwesend waren neben den beiden Präsidenten auch ihre Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation.
Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk mit einem lauten "Everybody get out of the room!" («Alle raus aus dem Raum!») aufgefordert, den Saal zu verlassen. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift "Pursuing Peace" («Frieden anstreben») zu sehen.
Trump und Putin steigen in gleichen Wagen
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in Alaska nach einem Handschlag gemeinsam in den gleichen Wagen gestiegen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie sie nach ihrer Begrüßung in eine schwarze Limousine mit US-Flagge einstiegen. Zuvor standen die beiden für einen Moment auf einer blauen Bühne, die mit "Alaska 2025" betitelt war. Journalisten hatten ihnen Fragen zugerufen, die aber unbeantwortet blieben.
Trump empfängt Putin mit langem Handschlag
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben sich nach ihrer Ankunft beim Gipfeltreffen in Anchorage mit einem langen Handschlag begrüßt. Die beiden kamen sich lächelnd auf einem roten Teppich nach der Landung auf dem Militärflugplatz entgegen, wie auf Live-Bildern im Fernsehen zu sehen war. Zuvor hatte Trump in seiner Air Force One auf den Gast aus Moskau gewartet.
Trump und Putin zum Gipfel in Alaska eingetroffen
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind zu ihrem Gipfeltreffen in Alaska angekommen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie beide aus ihren Flugzeugen stiegen.
Weißes Haus: Doch kein Vier-Augen-Gespräch Trump/Putin
Gestern noch hieß es, es werde ein Eins-zu-eins-Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump (nur begleitet von Übersetzern) geben - heute teilt das Weiße Haus mit, dieses Treffen werde es nicht geben. Stattdessen würden je drei Vertreter der beiden Länder zusammenkommen. Auf US-Seite seien neben Trump Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater Steve Witkoff dabei. Bei einem Mittagessen danach seien dann auch Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Trumps Stabschefin Susie Wiles anwesend.
Trump: Würde Alaska-Gipfel im Zweifel schnell verlassen
Vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska hat Präsident Donald Trump ein positives Ergebnis in Aussicht gestellt - zugleich aber auch ein rasches Ende des Gipfels nicht ausgeschlossen. "Ich denke, das wird sehr gut laufen. Und wenn nicht, werde ich ganz schnell nach Hause zurückkehren", sagte der Republikaner dem Sender Fox News während des Hinflugs. Die erneute Nachfrage, ob er das Treffen im Zweifel verlassen würde, beantwortete Trump mit: "Das würde ich."
Trump dringt erneut auf Ukraine-Waffenruhe
Kurz vor dem historischen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine gedrungen. "Ich will eine Waffenruhe", sagte Trump vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. "Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt". Nichts sei in Stein gemeißelt.
Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt.
US-Präsident Donald Trump vor Alaska-Gipfel
Trump betonte, dass die europäischen Verbündeten ihm trotz enger Zusammenarbeit bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein."
Trump: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe"
US-Präsident Donald Trump machte klar, dass er seine eigenen Vorstellungen mit Blick auf das Treffen in Alaska zu einer Waffenruhe in der Ukraine verfolgt. "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe", sagte Trump nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters vor Reporter:innen in seiner Präsidenten-Maschine auf der Anreise zu dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auf die Frage, was das Treffen zu einem Erfolg machen würde, sagt Trump: "Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Ich möchte bestimmte Dinge. (...) Ich will einen schnellen Waffenstillstand. (...) Ich werde nicht glücklich sein, wenn das nicht heute geschieht. (...) Ich möchte, dass das Töten aufhört."
Europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten zuletzt wiederholt versucht, Trump Bedingungen für eine Einigung im Ukraine-Krieg aus europäischer Sicht zu nennen und gefordert, grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen müssten bei dem Gipfel in Alaska gewahrt bleiben.
Trump: "Bin auf dem Weg zu einem Gipfel mit hohen Einsätzen"
Nur Stunden vor seinem Treffen in Alaska mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg hat sich US-Präsident Donald Trump optimistisch über einen positiven Ausgang gezeigt. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Auch aus Moskau kamen Signale der Kompromissbereitschaft. Trump sagte am Freitag an Bord seines Präsidenten-Flugzeugs, er sei auf dem Weg zu einem Gipfel mit "hohen Einsätzen". Beraten werden solle über einen Waffenstillstand, um den tödlichsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu beenden.
Kreml: Putin kommt pünktlich - Trump holt ihn am Flugzeug ab
Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Kremlangaben pünktlich um 11 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) mit dem Flugzeug in Alaska zum Gipfel mit seinem US-Kollegen Donald Trump ankommen. Putin werde dann am Flugzeug von Trump persönlich empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Starten sollte Putin demnach rechtzeitig nach mehreren Terminen in der Stadt Magadan im Fernen Osten Russlands.
Europäischer Gaspreis fällt vor Alaska-Gipfel deutlich
Der Preis für europäisches Erdgas hat sich am Freitag (15. August) vor dem Gipfeltreffen der Präsidenten der USA und Russlands weiter deutlich verbilligt und den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam wurde am Nachmittag bei 31,11 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Günstiger war Erdgas zuletzt im Juli 2024 gewesen.
An den Rohstoffmärkten wird gespannt auf Ergebnisse des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin gewartet, das im US-Bundesstaat Alaska stattfindet. Von dem Gespräch könnten entscheidende Impulse für einen Waffenstillstand im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgehen und damit auch für die Sanktionen gegen Russland.
Selenskyj hofft auf die USA beim Alaska-Gipfel
Der beim Gipfel zwischen den USA und Russland nicht anwesende ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft von seinem Geheimdienst Informationen über die Gespräche. "Ich erwarte heute einen Bericht des Geheimdienstes über die aktuellen Absichten der russischen Seite und ihre Vorbereitung auf das Treffen in Alaska", schrieb der Staatschef bei Telegram. Die Hauptsache sei, dass die Unterredungen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump den Weg für ein Dreiertreffen eröffnen.
"Es ist Zeit den Krieg zu beenden, und entsprechende Schritte müssen von Russland gemacht werden. Wir hoffen auf Amerika", meinte Selenskyj. Die Ukraine verteidigt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.
Trump vor Gipfel mit Putin: Kiew wird selbst entscheiden
US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, dass er mit Kremlchef Wladimir Putin keine Vereinbarungen ohne Einbezug der Ukraine treffen wird. Zwar werde er mit Putin bei dem weltweit beachteten Treffen in Alaska am Abend mitteleuropäischer Sommerzeit auch über den "Austausch" von Gebieten in der Ukraine reden, doch keine Entscheidungen treffen: "Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln", sagte Trump vor Reportern in der Air Force One. Trump beschrieb seine Rolle darin, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen.
Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln.
Donald Trump zum Gipfeltreffen mit Putin
Zudem betonte Trump seine Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten in der Ukraine-Frage. Putin bezeichnete er unterdessen als "klugen Kerl" - ein solcher sei er aber ebenfalls. "Es herrscht auf beiden Seiten großer Respekt", so Trump, der betonte, dass Putin zahlreiche Wirtschaftsbosse aus Russland mitbringe und großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit den USA habe. Falls Putin aber keinen Frieden in der Ukraine anstrebe, drohte der US-Präsident mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für Moskau.
Trump auf dem Weg zum Alaska-Gipfel mit Putin
US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Gipfel mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Der 79-jährige Republikaner verließ am frühen Morgen in Washington das Weiße Haus und stieg wenig später in die Präsidentenmaschine Air Force One, wie in TV-Aufnahmen zu sehen war. Trump wird laut Planung der US-Regierung um 21 Uhr MESZ beim Tagungsort in Anchorage in Alaska landen. Dort soll er erstmals seit seinem erneuten Amtsantritt persönlich mit Putin zusammentreffen. Es soll vor allem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen.
Mit Trump reisen unter anderem Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent sowie Handelsminister Howard Lutnick nach Alaska. Auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff ist dabei. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social vor der Abreise nur: "Es steht viel auf dem Spiel!!!" («HIGH STAKES!!!»).
Umfrage: Mehrheit erwartet keinen Ukraine-Einsatz von Trump
Eine Mehrheit der Deutschen zweifelt laut einer aktuellen Umfrage daran, dass sich US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin klar für die Ukraine einsetzen wird. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Nachrichtensender Welt TV äußerten 63 Prozent entsprechende Skepsis. Nur 14 Prozent der Befragten gaben an, dass sich der Republikaner für das von Russland angegriffene Land starkmachen werde. 23 Prozent waren unentschieden über die Absichten Trumps. Die Befragung ist den Angaben zufolge repräsentativ.
Eine Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) gab darin auch an, dass die Verhandlungsmacht bei den Gesprächen ihrer Ansicht nach eindeutig oder eher beim russischen Präsidenten liegt. Nur 15 Prozent der Befragten schrieben demnach Trump die größere Verhandlungsmacht zu. 30 Prozent legten sich bei der Frage nicht fest.
Putin macht vor Gipfel Zwischenstopp in Russisch-Fernost
Auf dem Weg zum Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska hat der russische Staatschef Wladimir Putin das Gebiet Magadan im Fernen Osten seines Riesenreichs besucht. Der Kremlchef nutze die Gelegenheit solcher Fernreisen auch, um sich um die russischen Regionen zu kümmern, kommentierte sein Sprecher Dmitri Peskow.
Magadan liegt Luftlinie etwa 6.000 Kilometer östlich von Moskau. Das dünn besiedelte Gebiet am Ochotskischen Meer hat historisch einen traurigen Ruf als Ort von Lagern und Gefängnissen. Es lebt heute von Bergbau und Fischfang. Putin sollte in der Gebietshauptstadt Magadan eine Fabrik, Sport- und Kulturzentren besuchen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.
Lawrow: Kommen mit klarer Position zu Gipfel
Russland kommt nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska. Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. "Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen."
Vieles für das Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump in dem nördlichen US-Bundesstaat sei beim Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff in Moskau vergangene Woche vorbereitet worden. Man hoffe darauf, diese "nützliche Unterhaltung" fortzusetzen, sagte Lawrow.
- Verwendete Quellen:
- Nachrichtenagentur dpa