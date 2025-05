Mit Stammgast Heidi Klum: Star-Auflauf auf der Amfar-Gala

Glanz, Stars und ein guter Zweck: Die Amfar-Gala 2025 fand wieder am Rande der Filmfestspiele in Cannes statt - unter anderem mit Heidi Klum und einem weltbekannten Milliardär.

Für viele Modefans ist es der glamouröseste Abend während der Filmfestspiele in Cannes: Die Gala der Aids-Hilfe Amfar. Sie wird unweit des Festivals im benachbarten Antibes ausgerichtet. Unter anderem schritten deutsche Promis wie Stammgast Heidi Klum samt Ehemann Tom Kaulitz am Donnerstagabend (23. Mai) in Südfrankreich über den roten Teppich.

Auch sonst konnte die Spendengala der American Foundation for AIDS Research im edlen Hotel du Cap Eden Roc zahlreiche Stars für den guten Zweck versammeln: Dazu zählte etwa Amazon Gründer Jeff Bezos in Begleitung seiner Frau. Zudem wurden die Schauspieler:innen James Franco, Adrien Brody und Adrien Brody auf dem roten Teppich gesichtet.

Die gemeinnützige Stiftung Amfar sammelt Geld, um die Aids-Forschung, die HIV-Prävention und die Behandlung zu unterstützen. Dafür werden auf der Gala in Antibes immer spannende Kunstwerke und Aktionen zur Versteigerung angeboten.

