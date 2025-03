Münchner Polizei durchsucht Ausländerbehörde

Nach Angaben des Kreisverwaltungsreferates ist es am Dienstag in der Münchner Ausländerbehörde zu Durchsuchungen gekommen. Der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bei der Ausstellungen von Genehmigungen steht im Raum.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach Angaben des Kreisverwaltungsreferates die Ausländerbehörde in München durchsucht. Eine Sprecherin der Verwaltungsbehörde bestätigte im Kern einen Bericht von "Münchner Merkur" und "tz". Zu der Durchsuchung sei es am Dienstag (11. März) gekommen, so die Sprecherin.

Die Zeitungen hatten berichtet, dass in der Ausländerbehörde der Verdacht von Unregelmäßigkeiten bei der Ausstellung ausländerrechtlicher Genehmigungen aufgekommen sei. Die Anzeige sei vom Kreisverwaltungsreferat selbst gestellt worden. Mehr Informationen kündigte die Behörde für den Verlauf des Mittwochs an.

Die Strafverfolgungsbehörden hätten fünf Behörden-Mitarbeiter zur Befragung mitgenommen. Die übrige Belegschaft sei intern über die Vorkommnisse informiert worden.

