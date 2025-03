Junge nach sieben Jahren aufgetaucht: Entführungsfall durch Zufall gelöst

Sieben Jahre lang war Abdul Aziz K. verschwunden. Durch einen Zufall wurde der Junge nun von der Polizei im US-Bundesstaat Colorado gefunden - als 14-jähriger Jugendlicher und 2.200 Kilometer von seinem letzten Aufenthaltsort entfernt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im Alter von sieben Jahren ist Abdul Aziz K. verschwunden, nun hat ihn die Polizei im US-Bundesstaat Colorado entdeckt.

Der mittlerweile 14-Jährige wurde in einem parkenden Auto in einer Grundstückseinfahrt entdeckt, gemeinsam mit einem jüngeren Kind.

Wie sich herausstellte, hatte ihn seine inzwischen verhaftete Mutter verschleppt und war mit ihm untergetaucht.

Als Abdul Aziz K. vor sieben Jahren verschwand, war er noch ein siebenjähriges Kind. Nun ist er als 14-jähriger Teenager wieder aufgetaucht. Die Polizei im US-Bundesstaat Colorado hat einen Entführungsfall aus dem Jahr 2017 gelöst – durch einen Zufall: Am 23. Februar um 15.37 Uhr entdeckte eine Polizeistreife Abdul gemeinsam mit einem jüngeren Kind in einem Auto, welches in einer Grundstückseinfahrt in Douglas County parkte.

Das örtliche Sheriff-Büro wurde vom Hauseigentümer wegen eines Einbruchs informiert. Auf der Videokamera konnte er verfolgen, wie ein Mann und eine Frau sein leerstehendes, zum Verkauf stehendes Haus betraten. Nachdem die beiden das Gebäude wieder verlassen hatten, wurden sie von den Polizist:innen gestellt, welche auch die beiden Kinder im Auto entdeckten.

Anzeige

Anzeige

Mutter des entführten Jungen identifiziert

Bei der Überprüfung der Verdächtigen stellte sich nach stundenlanger Recherche heraus, dass es sich bei der Frau um die Abduls Mutter Rabia K. handelte. Ihr wird die Entführung ihres Sohnes vorgeworfen. Damals hatten sich die Eltern des Jungens getrennt, dem Vater wurde das Sorgerecht zugesprochen. Daraufhin gelang es der mittlerweile 40-jährigen Mutter, gemeinsam mit ihrem Sohn unterzutauchen.

Wegen Kindesentführung, sowie Identitätsdiebstahl, Hausfriedensbruch sowie falschen Angaben gegenüber Behörden wurden Rabia K. und ihr Begleiter Elliot B. ins Gefängnis Douglas County überführt. Die Kaution beträgt eine Million US-Dollar. Beide Kinder kamen in die Obhut des Jugendamts, zu dem jüngeren Kind gibt es Behörden-seitig keine Informationen.

Anzeige

Anzeige

2.200 Kilometer entfernt wiedergefunden

Das letzte Mal vor seiner Verschleppung wurde Abdul in Atlanta, Georgia gesehen. Gefunden wurde er schließlich 2.200 Kilometer von seinem letzten Aufenthaltsort entfernt.

Abdul K.s Familie und sein Vater reagierten mit Erleichterung und einem Statement zum gelösten Entführungsfall. "Wir sind überwältigt vor Freude, dass Aziz endlich gefunden wurde", heißt es in dem Statement auf Facebook. Außerdem bedankte sich die Familie für die Unterstützung in den vergangenen sieben Jahren.