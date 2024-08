Musikfestival in Nordrhein-Westfalen endet für Mitarbeiter tödlich

Beim Abbau des Festivals San Hejmo in Weeze ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 24-jähriger Angestellter wurde nach Polizeiangaben aus noch ungeklärten Gründen von einem Radlader erfasst und starb daraufhin.

Bei Abbauarbeiten nach einem Musikfestival in Weeze am Niederrhein ist ein 24-Jähriger von einem Radlader überrollt und tödlich verletzt worden. Die 18 Jahre alte Fahrerin des Radladers erlitt einen Schock. Sie wurde ärztlich behandelt und von einem Team des Opferschutzes betreut, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.

Der verunglückte 24-jährige Festivalmitarbeiter aus Münster sei zu Fuß unterwegs gewesen, hieß es. Wie es zu dem schweren Unfall nach Ende des Festivals San Hejmo auf dem Airport Weeze am Montagmittag kommen konnte, werde noch untersucht.