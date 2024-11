Musk beleidigt Scholz nach Ampel-Aus: Tech-Milliardär nennt Kanzler "Narr"

Nachdem Elon Musk Wahlkampf für Donald Trump gemacht hat, nimmt er sich nun auch der deutschen Politik an und verpasst Kanzler Scholz einen Seitenhieb.

Das Wichtigste in Kürze Elon Musk teilt auf seiner Plattform X gern aus.

Ziel seiner jüngsten Attacke ist Bundeskanzler Olaf Scholz.

Auf Deutsch schrieb Musk: "Olaf ist ein Narr."

Elon Musk ist bekannt dafür, gern seine Meinung zu weltpolitischem Geschehen zum Besten zu geben. Kurz nachdem der Tech-Milliardär in den vergangenen Monaten den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump tatkräftig unterstützt hat, knöpft er sich nun den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz vor. Angesichts der Regierungskrise in Deutschland hat sich Musk einen abschätzigen Kommentar über den SPD-Politiker erlaubt:

Trump-Kumpel Musk geht Scholz an

"Olaf ist ein Narr", schrieb der 53-Jährige auf Deutsch bei seiner Online-Plattform X. Er reagierte damit auf einen Beitrag, in dem es hieß, dass in Deutschland die "sozialistische Regierung" auseinandergebrochen sei. Musk bestätigte später, dass er durchaus Bundeskanzler Olaf Scholz meinte. Er äußerte sich aber nicht dazu, wieso er Scholz für einen Narren hält.

Musk steht fest auf den politischen Positionen der amerikanischen Rechten. Mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus dürfte Musk mehr Einfluss auf die amerikanische Regierung bekommen: Der Republikaner stellte in Aussicht, Musk mit der Reduzierung von Regierungsausgaben zu betrauen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Zugleich könnten in Zukunft zwei von Musk geführte Unternehmen - der Elektroautobauer Tesla und die Weltraumfirma SpaceX - von amerikanischen Regierungsausgaben profitieren. Tesla ist mit dem europäischen Autowerk in Grünheide bei Berlin ein großer Investor in Deutschland.

Lindner-Entlassung besiegelt Ampel-Aus

Die deutsche Ampel-Koalition aus Liberalen, SPD und Grünen war am 6. November zerbrochen. Nachdem Scholz Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen hatte, reichten auch Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, beide FDP, ihre Rücktritte ein. Dagegen tritt Bundesverkehrsminister Volker Wissing aus der FDP aus und bleibt bis zur geplanten Neuwahl im Amt.

