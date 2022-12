Musk hetzt gegen US-Virologen Fauci - Weißes Haus nennt Aussagen "widerlich"

Elon Musk auf seiner Plattform Twitter – sehr konfrontativ. Von den US-Medien wird er mittlerweile politisch Rechtsaußen eingeordnet. Jetzt reagiert auch das Weiße Haus.

Das Wichtigste in Kürze Elon Musk hat zuletzt mit kruden Aussagen über den US-Virologen Fauci für Aufsehen gesorgt.

Das Weiße Haus kritisiert: Joe Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre bezeichnete diese Aussagen als "gefährlich".

"Diese Aussagen sind widerlich und haben mit der Realität nichts zu tun. Wir werden nicht aufhören, das öffentlich klarzustellen", sagte sie.

Die US-Regierung hat scharf auf Elon Musks Hass-Tweets in Richtung des Virologen Anthony Fauci reagiert. Der neue Twitter-Boss hat zuletzt mit kruden Aussagen über den US-Virologen, der seit der Pandemie eine erhebliche Prominenz als Corona-Experte genießt, für heftige Reaktionen gesorgt.

"Widerliche" Aussagen von Musk

Fauci ist Chefberater von US-Präsident Joe Biden und ist Hassobjekt für Corona-Leugner im Netz avanciert. In Richtung dieser Kreise könnten Musks Tweets eingeordnet werden. Das Weiße Haus reagierte prompt: "Diese Aussagen sind widerlich und haben mit der Realität nichts zu tun. Wir werden nicht aufhören, das öffentlich klarzustellen", sagte Joe Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre. Sie bezeichnete diese Aussagen als "gefährlich". Das berichtet unter anderem der "Spiegel".

In einem Tweet hatte Musk den 81-Jährigen angegriffen: "My pronouns are Prosecute/Fauci", heißt übersetzt: "Meine Pronomen sind: Stellt ihn vor Gericht/Fauci". Er griff damit die Formulierung von Menschen auf, die ihre Geschlechtsidentität mithilfe von Pronomen bekannt machen – verbreitet unter anderem in der LGBTQIA+-Community.

Elon Musk: Fauci habe "Millionen Menschen getötet"

Später legte der Tesla-Chef nach: "Anderen seine Pronomen aufzuzwingen, auch wenn sie nicht darum gebeten haben", sei nichts Gutes, so Musk. Fauci habe den Kongress belogen und einen Forschungsbereich gefördert, "der Millionen Menschen getötet" habe. Diese Aussagen gingen stark in die Richtung, die eigentlich aus der Ecke der Verschwörungsanhänger zu hören sind.

Fauci wird zum Jahresende von seinem Posten als Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten zurücktreten. Er wird auch nicht mehr als Chefberater von Präsident Biden fungieren. Er geht in Rente.

