Musk live bei Weidels Rede auf AfD-Wahlkampfshow zugeschaltet

Elon Musk hat sich erneut in den deutschen Wahlkampf eingeschaltet und für die AfD geworben. Beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Partei in Halle an der Saale wurde der Tech-Milliardär zu Beginn der Rede von Parteichefin Alice Weidel live aus den USA zugeschaltet.

Anzeige

Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat sich Tech-Milliardär Elon Musk erneut auf großer Bühne in den deutschen Wahlkampf eingeschaltet und für die AfD geworben. Beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Partei in Halle (Saale) wurde der Berater von US-Präsident Donald Trump und Tesla-Chef zu Beginn der Rede von Parteichefin Alice Weidel live aus den USA zugeschaltet.

Die AfD sei die beste Hoffnung für Deutschland, sagte er. Stolz darauf zu sein, deutsch zu sein, sei ok. "Kämpft für eine großartige Zukunft für Deutschland", sagte er unter dem Jubel der nach Parteiangaben etwa 4.500 AfD-Anhänger:innen in der Messe in Halle. Weidel bedankte sich mit besten Wünschen für die US-Regierung unter Donald Trump und dessen Spruch in abgewandelter Form: "Make Germany great again."

Anzeige

Anzeige

Musk hatte mit der Aussage, nur die AfD könne Deutschland retten und einem späteren Live-Gespräch mit Parteichefin und Kanzlerkandidatin Weidel viel Unruhe in den deutschen Wahlkampf gebracht. Kritiker:innen werfen ihm vor, mithilfe seiner enormen Reichweite auf seiner Plattform "X" den Ausgang der Bundestagswahl beeinflussen zu wollen.