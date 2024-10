Musk soll seit Jahren rechte Gruppen mit Millionen Dollar unterstützen

Elon Musk war einst bekannt als exzentrischer Visionär, als reichster Mann der Welt, Chef von Tesla und einiges mehr. Dass er schon seit Jahren rechte Gruppierungen finanziell unterstützen soll, ist hingegen neu.

Dass sich Musk seit längerer Zeit als Unterstützer und Mäzen von Trump inszeniert und sich besonders im aktuellen US-Wahlkampf engagiert, daran kommt man nicht vorbei. Dabei soll er schon über Jahre rechte und republikanische Gruppen sowie einen prominenten Republikaner finanziell bedacht haben.

Spenden gingen an rechte Gruppen und an Ron DeSantis

Einem exklusiven Bericht des "Wallstreet Journals" zufolge soll Musk viel früher als bisher bekannt zig Millionen für republikanische Zwecke gespendet haben. Dabei flossen demnach still und leise Millionen Dollar an Zuwendungen des Tech-Multimilliardärs an rechte Gruppen ebenso wie an den umstrittenen Politiker Ron DeSantis, seines Zeichens Gouverneur von Florida und Ex-Bewerbungskandidat für die US-Präsidentschaft.

Bereits 2022 soll Musk mehr als 50 Millionen US-Dollar an die Gruppe "Citizens for Sanity" überwiesen haben, um nur eine der rechten Gruppierungen zu nennen. Verwendet worden sein sollen die Spendengelder unter anderem für eine Werbekampagne, die sich gegen Einwanderer und Trans-Personen gerichtet hatte. Mitarbeiter dieser Gruppe sollen übrigens enge Kontakte zu Kreisen des Ex-Präsidenten Trump pflegen.

Musks Spenden wurden angeblich geschickt getarnt

Noch lange bevor sich Musk ganz offiziell für Trump engagierte, unterstützte er eben genannten Ron DeSantis. Und zwar für seine Kandidatur um das Präsidentschaftsamt. Dabei sollen republikanische Berater und Anwälte Musk dabei geholfen haben, die Transaktionen zu verschleiern. Die Geldsummen wurden kurzerhand als "Unterstützung für die Sozialhilfe" getarnt. Wohlfahrtsorganisationen sind nämlich von der Offenlegung von Spendern befreit und können unbegrenzte Geldbeträge von Personen und Unternehmen sammeln.

Eine Geschlechtsumwandlung hat die Gesinnung von Musk verändert

Dass sich Musk vom Demokraten-Unterstützer zu einem Fan und Geldgeber der Republikaner wandelte, dafür soll angeblich die Geschlechtsumwandlung seiner Tochter verantwortlich sein. Diese brach 2022 öffentlich den Kontakt zu ihrem Vater ab. Die damals 18-jährige Frau sagte in einem kalifornischen Gerichtsantrag zur Namensänderung, dass sie nicht mehr "in irgendeiner Weise" mit Musk verwandt sein wolle.

Personen, die Musk nahe stehen, sagten, dass seine Entfremdung von seiner Tochter, die er auf "woke" Indoktrination zurückführt, zu seinem politischen Erwachen als Republikaner geführt habe. Wenige Monate später floss die erste Spende an "Citizens for Sanity". "Ich habe faktisch meinen Sohn verloren", so Musk in einem Interview. Er habe zwar die Papiere für die Geschlechtsumwandlung unterschrieben, soll dabei aber getäuscht worden sein. "Und so habe ich im Grunde meinen Sohn verloren", sagte Musk. "Also habe ich geschworen, den Woke-Mind-Virus danach zu zerstören, und wir machen einige Fortschritte."