Mysteriös: Neues Long-Covid-Symptom identifiziert

Wissenschaftler der Universität Leeds in Großbritannien sind in der Long-Covid-Forschung auf Neuigkeiten gestoßen. Bisher zählten extreme Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kurzatmigkeit und sogar Gedächtnisprobleme oder Depressionen zu den langanhaltenden Krankheitsanzeichen von Corona. Jetzt kommt ein neues, bisher noch nicht identifiziertes Symptom dazu.

Anzeige

Ein 33-jähriger Mann, der in Großbritannien in eine Fachklinik überwiesen wurde, könnte nun "Pate" sein für ein bisher noch nicht identifiziertes Symptom, das nun mit Long Covid in Verbindung gebracht werden soll: Seine Beine sollen sich in wenigen Augenblicken violett verfärben und sich dazu schwer anfühlen. Eine bekannte Krankheit - bisher aber nicht in Verbindung mit COVID-19.

Im Video: Nächste Corona-Welle? Neue Variante "Eris" auf dem Vormarsch

Bisher wurden diese Symptome nicht bei einer COVID-19 Infektion beobachtet

Kribbelnde, juckende und sich rasend schnell violett verfärbende Beine: So könnte eigentlich die Krankheit "Akrozyanose" beschrieben werden. Dabei handelt es sich um eine funktionelle Durchblutungsstörung. Bisher konnte man diese Krankheit allerdings nicht in Verbindung mit einer Covid-19 Infektion bringen, wie Dr. Manoj Sivan von der Universität Leeds gegenüber "Metro" äußerte. Nun sollen sich genau diese Symptome nach einer Covid-19 Infektion bei einem 33-jährigen Mann gezeigt haben, der neben der Verfärbung seiner Beine auch über gelegentlichen Ausschlag an den Füßen geklagt haben soll. Nur: Sobald sich der Mann hingelegt habe, sollen die Symptome verschwunden sein. Vor seiner Infektion soll er nicht an Akrozyanose gelitten haben.

Womöglich ist es weder Patienten noch Ärzten immer klar, dass diese oder auch andere Symptome mit einer Covid-19 Erkrankung in Verbindung gebracht werden könnten. Daher ist es den Forschenden der Universität Leeds besonders wichtig, dafür "zu sorgen, dass das Bewusstsein für autonome Dysfunktionen bei Long-Covid-Patienten stärker geschärft wird, damit Ärzte über die Werkzeuge verfügen, die sie für die angemessene Behandlung von Patienten benötigen."