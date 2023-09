Mysteriöse Spiegeleiqualle macht auf Mallorca Badegäste nervös

An spanischen Stränden wurden in den vergangenen Tagen vermehrt sogenannte Spiegeleiquallen gesichtet. Angst vor den Tieren müssen Badegäste allerdings keine haben.

Das Wichtigste in Kürze Eine Quallenart wurde in den vergangenen Tagen vermehrt an den Stränden Mallorcas gesichtet.

Aufgrund ihres Aussehens wird sie auch Spiegeleiqualle genannt.

Badegäste müssen dennoch keine Angst vor dem Tier haben.

Eigentlich sind sie harmlos. Dennoch machen die sogenannten Spiegeleiquallen – die aufgrund ihrer charakteristischen Form an ein Spiegelei erinnern – die Badegäste an den spanischen Stränden zurzeit nervös.

Qualle an Stränden von Mallorca vermehrt gesehen

Vor allem an den Küsten von Mallorca (Katalonien) treiben momentan wieder die tellergroßen "Cotylorhiza tuberculata" entlang, schreibt die Zeitung "Cronica Balear". So seien diese in den vergangenen Tagen an den Stränden von El Toro (Calvià), Es Trenc (Campos) und an anderen Stränden Mallorcas gesichtet worden.

Grund für die deutliche Zunahme dieser Quallenart sei auch auf den Klimawandel und den damit verbundenen Temperaturanstieg zurückzuführen.

Insbesondere an den heißen Tagen würden die Quallen daher wieder am Strand sein, erklärt ein Rettungsschwimmer im Badeort Sitges südlich von Barcelona gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In der Region liege die Wassertemperatur bei circa 23 Grad.

Die "Cotylorhiza tuberculata"

Die Form der "Cotylorhiza tuberculata" (Spiegeleiqualle) ähnelt einem flachen Kreis mit gewellten Rändern. In der Körpermitte ist eine Ausstülpung, die an das Eigelb eines Spiegeleies erinnert. Zudem variiert die Farbe der Qualle zwischen hellen Gelb-, Orange- und Weißtönen.

Wegen ihres eher ruhigen Verhaltens, attraktiven Aussehens und Harmlosigkeit werden diese Quallen von Taucher:innen und Meeresliebhaber:innen oftmals "als angenehmer Anblick empfunden", beschreibt "Cronica Balear" abschließend.