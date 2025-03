Nach Amokalarm an Erich-Kästner-Schule in Oelde: Polizei gibt Entwarnung

Rund zwei Stunden durchsuchen Spezialkräfte ein Gebäude im Kreis Warendorf. Dann gibt die Polizei Entwarnung. Es war wohl ein Fehlalarm.

Nach einem Amokalarm an einer Schule in Oelde im Münsterland haben Spezialkräfte der Polizei das Gebäude durchsucht. Nach Angaben der Polizei in Münster wurde der Alarm gegen 9:30 Uhr aus bislang nicht geklärter Ursache ausgelöst.

Nach rund zwei Stunden gab ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur Entwarnung. Es sei nichts gefunden worden. Warum der Fehlalarm ausgelöst wurde, sei jetzt Teil der noch laufenden Ermittlungen.

Mehrere Medien hatten zuvor über den Polizeieinsatz berichtet.