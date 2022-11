Nach Cherson-Rückzug: Russische Eliten wütend auf Putin

Den Rückzug aus Cherson haben russische Eliten offenbar als "sehr schmerzhaftes Ereignis" wahrgenommen. Sogar von einem verlorenen Krieg sei im inneren Kreis Putins bereits die Rede.

Das Wichtigste in Kürze Die russischen Truppen haben sich aus dem besetzen Gebiet Cherson zurückgezogen.

Russische Eliten nehmen das offenbar als Rückschlag wahr und sprechen von einem "schmerzhaften Ereignis".

Laut eines Experten bröckle inzwischen Wladimir Putins Rückhalt bei den Eliten, sie seien wütend auf die Regierung.

Im Krieg gegen die Ukraine musste Russland mit der Aufgabe der zuvor annektierten Region Cherson einen herben Rückschlag einstecken. Offenbar sorgt das für schlechte Stimmung unter den russischen Eliten. Der Rückzug sei ein "sehr schmerzhaftes Ereignis " gewesen, berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) und beruft sich dabei auf die Exilzeitung "Meduza". Diese habe sogar die Aussage eines Wirtschaftsbosses aus dem "inneren Kreis" von Wladimir Putin, der die Situation noch dramatischer darstelle. Es herrsche Einigkeit darüber, dass man "den wahren Krieg verloren habe". Die Menschen würden darüber nachdenken, wie sie weiterleben wollen.

Cherson-Rückzug "enorme Erniedrigung"

Dass der Bericht der regierungskritischen Zeitung "Meduza" durchaus plausibel sei, erklärte Andreas Umland vom Stockholm Centre for Eastern European Studies im Gespräch mit dem RND. "Die Ultranationalisten Russlands sind nach dem Rückzug aus Cherson wütend auf die Regierung", so der Experte. Der Rückschlag in Cherson sei insbesondere im Hinblick auf die russische Großmachttradition eine "enorme Erniedrigung".

Kurz nach Beginn des Angriffskrieges hatte Russland das Gebiet Cherson weitgehend erobert und im September zusammen mit Saporischschja, Luhansk und Donezk völkerrechtswidrig annektiert. Im November zogen sich die russischen Truppen unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensive aus Cherson zurück.

Putins Rückhalt bröckelt

Russland sei eigentlich ein "failed state", so Andreas Umland weiter. Es sei ein gescheiterter Staat, da es "die selbst beanspruchten Territorien und Grenzen nicht kontrollieren kann".

Putins Rückhalt bei den Eliten bröckle, das zeige die von "Meduza" berichtete Diskussion. Sie seien immer unzufriedener mit dem Präsidenten Russlands. "Immer häufiger" höre man von den russischen Eliten, dass der Krieg eigentlich verloren sei, so der Experte gegenüber dem RND weiter. Ob aber die Mehrheit der Eliten so denke, sei unklar.

