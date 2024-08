Nach den USA auch Kanada: Hohe Zölle auf chinesische Elektroautos

Um fairere Bedingungen für die hiesige Industrie zu schaffen, erhebt nun auch Kanada Zölle auf chinesische Elektroautos. Zudem kündigt die kanadische Regierung an, Stahl- und Aluminium-Produkte aus der Volksrepublik mit 25 Prozent zu verzollen.

Nach den USA will auch Kanada Elektroautos aus China mit einem Zoll von 100 Prozent den Weg auf den Markt versperren. Zudem kündigte die kanadische Regierung Zölle von 25 Prozent auf chinesische Stahl- und Aluminium-Produkte an.

Die Maßnahmen sollen faire Bedingungen für die einheimische Industrie schaffen, wie Finanzministerin Chrystia Freeland betonte. Chinesische Hersteller profitierten unter anderem von einer staatlich angeordneten Politik der Überkapazitäten und lascheren Standards beim Schutz der Arbeiter und der Umwelt, argumentiert die Regierung.

Der zusätzliche Elektroauto-Zoll soll am 1. Oktober in Kraft treten und kommt auf die bisherigen 6,1 Prozent dazu. Die Stahl- und Aluminium-Zölle folgen zwei Wochen später. Außerdem will die kanadische Regierung Beratungen zu anderen Industrien wie unter anderem Batterien, Halbleiter und Solar-Produkte starten.

USA erheben ebenfalls 100 Prozent Zoll

Die US-Regierung hatte im Mai Zusatzzölle von 100 Prozent auf Elektroautos aus China angeordnet. In den USA und Kanada kann man bisher kaum chinesische Elektrofahrzeuge kaufen. In der Branche gibt es die große Sorge, nicht mit günstigen Wagen aus China konkurrieren zu können.

Die EU-Kommission zog im Juni mit eigenen Plänen nach, die aber unterschiedliche Zölle je nach Hersteller vorsehen. So sollen es nach aktuellem Stand 36,3 Prozent für den Hersteller SAIC, 17 Prozent für BYD und 9 Prozent auf in China gebaute Fahrzeuge des US-Konzerns Tesla werden.