Nach Gewalttat in Stuttgart: SEK meldet Festnahme von Täter

Alarm in Stuttgart: Ein Mann wurde auf einem Balkon erschossen. Die Polizei warnte die Bevölkerung. Nach einer stundenlangen Suche schlug ein SEK zu.

Das Wichtigste in Kürze In Stuttgart ist ein Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Der 45-Jährige soll erschossen worden sein.

Der mutmaßliche Täter wurde nach einer großen Suchaktion festgenommen.

In Stuttgart ist am Mittwochabend (13. Dezember) bei einer Gewalttat ein Mann ums Leben gekommen. Kurz nach dem mutmaßlichen Mord an dem 45-Jährigen haben Spezialkräfte der Polizei in Stuttgart in der Nacht zum Donnerstag (14. Dezember) eine Wohnung gestürmt und den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Der 42-Jährige stehe im Verdacht, den 45-jährigen Mann erschossen zu haben. Bei dem Toten handele es sich um einen Mann, der im Jahr 1978 geboren sei. Das teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit.

Das Opfer war tot auf einem Balkon im Stadtbezirk Zuffenhausen aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, sei der Mann erschossen worden.

Gefährdung der Bevölkerung nicht ausgeschlossen

Bei der Suchaktion nach dem mutmaßlichen Täter konnte nach Angaben der Polizei eine Gefährdung der Bevölkerung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im sozialen Netzwerk X (früher Twitter) rief die Polizei daher die Bürger:innen dazu auf, zu Hause zu bleiben und den Bereich Zuffenhausen zu meiden – vor allem öffentliche Plätze.

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, sagte der Polizeisprecher.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, wurde der Tatverdächtige im Stadtteil Rot von Spezialkräften der Polizei widerstandslos festgenommen.

Die Ermittler gehen derzeit eigenen Angaben zufolge eher nicht davon aus, dass der Tod des Mannes mit der seit Monaten tobenden Fehde von zwei rivalisierenden Gruppen im Raum Stuttgart zu tun hat.

Zur Identität des Opfers und den genauen Todesumständen gab es zunächst keine weiteren Angaben.