Nach Leichen-Übergabe der Hamas: Tausende Israelis versammeln sich bei Kundgebungen

In Israel trauern viele Menschen um die getöteten Entführten, die Islamisten im Gazastreifen im Rahmen der Waffenruhe übergeben haben. Einer der vier Toten wurde bereits identifiziert.

Nach der Übergabe von vier Leichen entführter Israelis durch Islamisten im Gazastreifen haben sich Menschen in Israel zu Kundgebungen versammelt. Tausende kamen ins Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv, wie mehrere israelische Medien berichteten.

Zu einer der großen Versammlungen in der Stadt hatte das Forum der Geisel-Familien aufgerufen. "Zusammen werden wir den Schmerz und die Erinnerungen tragen", teilte das Forum vorab mit.

Israel trauert gemeinsam um tote Geiseln

Viele Menschen kamen mit orangefarbenen Luftballons, um an die zwei rothaarigen Kleinkinder zu erinnern, die nach Angaben der Hamas unter den Toten sein sollen. Forensiker prüfen derzeit noch die Identität dreier Leiche, bei denen es sich um die beiden Kinder und ihre Mutter handeln soll, die alle drei auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Israels Regierung bestätigte bereits die Identität eines Mannes, dessen Leiche Islamisten ebenfalls am Morgen im Gazastreifen übergeben hatten.

Freigelassene Geisel erinnert sich an verschleppte Familie

Die Mutter eines am 7. Oktober getöteten Mannes, dessen Leiche Terroristen damals mit in den Gazastreifen nahmen, erinnerte sich in einer Ansprache auch an die Kinder und ihre Mutter. Bei Besuchen im Kibbuz Nir Oz habe sie den Jungen Ariel Bibas oft draußen in einem Spielzeugauto, in einem Sandkasten oder auf einem Trampolin angetroffen, sagte Jael Adar nach Angaben des Forums der Geisel-Familien in Tel Aviv.

Er sei ein Kind voller Leben gewesen und brutal verschleppt worden. Die Mutter habe alles getan, was sie konnte, um die Jungen zu beschützen. Der Jüngere, Kfir Bibas, war zum Zeitpunkt seiner Entführung noch ein Baby.

Teilnehmer der Kundgebungen in Tel Aviv forderten auch die sofortige Freilassung aller verbliebenen Geiseln. Derzeit werden noch 69 Verschleppte im Gazastreifen festgehalten, darunter mehr als 30 Leichen.