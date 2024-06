Nach Macheten-Überfall: 15-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein brutaler Raubüberfall hat jetzt juristische Konsequenzen für einen Jugendlichen. Wegen versuchen Mordes ist für den 15-Jährigen ein Haftbefehl erlassen worden.

Nach einem Raubüberfall mit einer Machete in Krefeld ist ein Jugendlicher wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Das hat die Polizei am Montag (3. Juni) mitgeteilt. Der 15-Jährige soll mit seinem 18-jährigen Bruder in der Nacht zum Freitag (31. Mai) versucht haben, einen 44-Jährigen auszurauben. Das Opfer wehrte sich, daraufhin soll der Jugendliche mit einem Messer zugestochen haben.

Der 44-Jährige hatte noch mit seinem Fahrrad die Verfolgung der beiden Flüchtigen aufgenommen und gleichzeitig über Notruf die Polizei alarmiert. Polizist:innen leisteten dem Opfer Erste Hilfe und nahmen die beiden deutschen Verdächtigen fest.

Der 44-jährige Krefelder wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 18-Jährigen erging Haftbefehl wegen Raubes.