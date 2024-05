Nach Nazi-Gegröle auf Sylt: Drei Personen aus Parolen-Video verlieren ihre Jobs

Rassistisches Gegröle auf Sylt löst eine Welle der Empörung aus. Zahlreiche Politiker finden deutliche Worte. Die Reaktionen auf das abstoßende Video im Newsticker.

Anzeige

Auf Video aufgenommenes rassistisches Gegröle zum Party-Hit "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostino hat bundesweit Empörung ausgelöst. In der kurzen Sequenz, die in sozialen Medien verbreitet wurde, sind junge Menschen grölend vor einem Lokal zu sehen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art mit dem Lied in Deutschland. Die Polizei ermittelt.

Vor 5 Minuten Auch Deutsche Bank prüft Hinweise und will "gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen" Auch die Deutsche Bank hat inzwischen ein Statement veröffentlicht, das suggeriert, dass eine der Personen aus dem Video sich in einem Anstellungsverhältnis bei ihr befindet. Man distanziere sich "in aller Deutlichkeit" von Meinungen und Kommentaren, wie sie in dem Video kursieren. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es derzeit Hinweise prüfe und "gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen" ergreife. Die Deutsche Bank prüfe derzeit Hinweise, heißt es in einem Statement. © Instagram Vor 14 Minuten Weiteres Unternehmen trennt sich von Mitarbeiter nach Sylt-Video Das Entsetzen über das Video aus Sylt, in dem junge Leute Nazi-Parolen grölen, ist auch am Abend noch groß. Und der Clip schlägt weiterhin hohe Wellen - inzwischen hat sich ein weiteres Unternehmen von einem Mitarbeiter getrennt, der in dem Video zu sehen ist. Als der Vorfall bekannt wurde, habe man "umgehend reagiert" und ihn freigestellt, schrieb das Unternehmen in einem Post auf Instagram. Man distanziere sich ausdrücklich von dem "absurden Inhalt", hieß es weiter. Ein weiteres Unternehmen trennt sich von einem Mitarbeiter, der offenbar in dem Sylt-Video zu sehen war. © Instagram Vor 5 Stunden Weitere Person aus Sylt-Video verliert Job Offenbar hat nun auch noch eine weitere Person, die auf dem Parolen-Video aus Sylt zu sehen ist, ihren Job verloren. Wie die Münchner Werbeagentur Serviceplan auf ihrer Instagramseite schreibt, habe man "als der Vorfall bekannt wurde" sofort gehandelt und "eine fristlose Kündigung ausgesprochen". Auch eine weitere Person aus dem Sylt-Video hat offenbar ihren Job verloren. © Instagram/Serviceplan Vor 6 Stunden Person aus Sylter Parolen-Video verliert ihren Job bei Influencerin Eine Person, die auf dem Video zu sehen ist, hat inzwischen ihren Job verloren. Das bestätigte die Influencerin Milena Karl - für die die Person gearbeitet hat - auf ihrem Instagram-Account. Es habe sie "schockiert, verletzt und enttäuscht" zu sehen, dass eine der Personen aus dem Video mit ihr in einem Anstellungsverhältnis stand. Deshalb habe sie das Arbeitsverhältnis "mit sofortiger Wirkung" aufgelöst. Eine der Personen, die auf dem Video aus Sylt zu sehen sind, hat ihren Job bei einer Influencerin verloren. © Instagram Milena Karl Gleichzeitig distanzierte sich auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg mit deutlichen Worten von dem Video. Eine Frau aus dem Video soll eine Studentin der HAW sein. "Es ist erschreckend und abscheulich, wie 'normal' die rechtsradikalen Gesänge in diesem Umfeld anmuten. Aber ein solches Verhalten ist ganz und gar nicht normal und nicht hinzunehmen - wir stehen als weltoffene Hochschule klar dagegen und tolerieren derartige menschenverachtende Äußerungen in keiner Form", schrieb die Hochschule in einem Statement auf Instagram. 14:38 Uhr Grünen-Chefin zu Sylt-Video: "Was ist das für ein absurder Wahnsinn?" Grünen-Bundeschefin Ricarda Lang hat schockiert auf das Video aus Sylt reagiert. "Wenn ich so was sehe, dann wird mir einfach nur schlecht. Dann kann ich das kaum ertragen", sagte Lang am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Karlsruhe. "Was ist das für eine Wohlstandsverwahrlosung? Was ist das für ein absurder Wahnsinn?" Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. © Frank Molter/dpa 14:30 Uhr Scholz: "Ganz klar: Solche Parolen sind eklig" Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Gegröle scharf verurteilt. "Ganz klar: Solche Parolen sind eklig, sie sind nicht akzeptabel", sagte der SPD-Politiker. "Und darüber darf es kein Vertun geben. Und deshalb ist es auch richtig, dass all unsere Aktivitäten darauf gerichtet sind, genau zu verhindern, dass das eine Sache ist, die sich verbreitet." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild 13:53 Uhr FDP-Generalsekretär nennt rassistisches Gegröle auf Sylt "schockierend" FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat bestürzt auf das rassistische Gegröle junger Menschen auf Sylt reagiert. "Das ist schockierend, so etwas zu sehen", sagte der FDP-Politiker. Das gelte gerade auch mit Blick auf die aktuelle Diskussion, wie sich die Demokratie in Deutschland besser schützen lasse. Es sei nicht nötig, den Vorfall weiter zu kommentieren. Polizei und Justiz müssten das Video jetzt auswerten. 12:55 Uhr Betreiber: "Auf Sylt brauchen die sich gar nicht mehr blicken lassen" Nach dem rassistischen Gegröle im Sylter Lokal Pony haben die Betreiber klare Konsequenzen gezogen. Die gesamte Szene am späten Nachmittag des Pfingstsamstag sein von Überwachungskameras mit Ton aufgezeichnet worden, sagte Inhaber Tim Becker der dpa am Freitag. Man habe die Namen aller fünf Beteiligten an die Polizei gegeben. Auch die Überwachungsaufnahme sei der Polizei übermittelt worden. Viele der insgesamt rund 300 Gäste hätten auf der Terrasse des Lokals den Party-Hit "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostino ganz normal mitgesungen. Das sei auf der Aufnahme zu hören. Auf der Überwachungsaufnahme sei zu sehen, wie einer der Beteiligten die kleine Gruppe mit seinem Handy gefilmt hat. "Das waren wirklich nur diese fünf Leute", sagte Becker. Gegrölt wurde "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Ähnliche Vorfälle habe es im Pony bisher nicht gegeben, sagte Becker. Eine Konsequenz sei, dass "L’amour Toujours" künftig nicht mehr gespielt werde. "Uns war das komplett neu, dass das missbraucht wird." Becker befürchtet, dass etwas von dem Vorfall hängen bleiben wird, "auch wenn wir da wirklich aus unserer Sicht nichts für können". Man werde die Gäste künftig stärker animieren, rassistische Vorfälle den Türstehern zu melden. Normalerweise könnten solche Vorfälle in dem relativ kleinen Lokal Pony nicht unbemerkt bleiben. Pfingsten sei mit der Großveranstaltung eine Ausnahme. Der Vorfall belaste die ganze Insel. "Alle sind traurig, dass das passiert ist", sagte Becker. "So etwas darf nicht sein." Die fünf Beteiligten bekommen nach Beckers Überzeugung nicht nur im Pony lebenslanges Hausverbot. "Auf Sylt brauchen die sich gar nicht mehr blicken lassen. Wir haben ganz viele befreundete Gastronomen." 12:47 Uhr Faeser: "Eine Schande für Deutschland" Der Vorfall auf Sylt wirft aus Sicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein schlechtes Licht auf das ganze Land. "Wer Nazi-Parolen wie "Deutschland den Deutschen – Ausländer raus" grölt, ist eine Schande für Deutschland", sagte die SPD-Politikerin am Freitag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es stelle sich die Frage, "ob wir es hier mit Menschen zu tun haben, die in einer wohlstandsverwahrlosten Parallelgesellschaft leben, die die Werte unseres Grundgesetzes mit Füßen tritt." Die Frage sei auch, welches hasserfüllte Klima solche Leute dazu ermutige, sich so abgrundtief rassistisch in aller Öffentlichkeit zu äußern. "Hier darf es keinerlei schleichende Normalisierung geben", forderte die Ministerin. Rassisten müssten neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen überall – im Freundeskreis, bei der Arbeit, im Sport – lauten Widerspruch erfahren. "Es ist wichtig, den Mund aufzumachen und gegenzuhalten gegen solchen Menschenhass", rief Faeser zur Zivilcourage auf. Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, auf einer Pressekonferenz. © Georg Wendt/dpa 12:46 Uhr Ataman zu Sylt: Rassismus darf nicht zum Normalfall werden Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, hat den Vorfall scharf verurteilt. "Diese unverhohlene "Ausländer-raus-Stimmung" erleben wir auch in unserer Beratung, Menschen werden diskriminiert und herabgewürdigt", sagte sie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das ist blanker Rassismus, der sich immer weiter in alle Milieus und Altersgruppen hineinfräst und offen ausgelebt wird", erklärte Ataman. "Die Bilder stammen offenbar nicht aus einer Nazikneipe, sondern einer Nobelbar in Sylt. Rassismus darf aber in Deutschland nie wieder zum Normalfall werden." Sie begrüßte die Aufnahme polizeilicher Ermittlungen. "Das darf nicht folgenlos bleiben." 12:44 Uhr Inselverwaltung: "Null Toleranz" für rassistisches Gegröle auf Sylt Die Bürgermeister:innen der Sylter Gemeinden haben sich mit klaren Worten gegen die rassistischen Gesänge vor einem Nachtclub in Kampen auf Sylt gestellt. "Wir haben für diese Gesänge null Toleranz. Dieses Verhalten ist für uns abstoßend und vollkommen inakzeptabel. Wir dulden das nicht", sagten sie laut Mitteilung am Freitag auf Sylt. Die Gemeindechef:innen sowie die Vertreter der Tourismusbetriebe und -verbände würden sich in jeder Form gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit wenden. Deshalb begrüßten sie, dass die Betreiber der Bar sehr deutlich Stellung genommen haben. In dem Statement heißt es weiter: "Auf Sylt leben Menschen aus 113 Nationen friedlich miteinander. Wir begrüßen Touristinnen und Touristen aus vielen Ländern. In diesen Tagen, in denen das Grundgesetz 75 Jahre alt wird, während die liberale Demokratie unter Beschuss steht, möchten wir als Sylt ganz unmissverständlich klarmachen: Solche Gäste brauchen nicht noch einmal nach Sylt zu kommen. Sie sind herzlich ausgeladen. Denn wir sind eine weltoffene Insel." 12:30 Uhr Ministerinnen empört über rassistisches Gegröle auf Sylt Mitglieder der schleswig-holsteinischen Landesregierung haben sich entsetzt über das Video geäußert, in dem Naziparolen gegrölt werden. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Das ist kein dummer Jungenstreich, sondern schlimmstes Nazi-Gegröle erwachsener Leute auf offener Bühne. Widerwärtig und ekelhaft. Schämen sollten sie sich! Jetzt müssen strafrechtliche Ermittlungen folgen." Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte: "Die Bilder dieser Party, auf der ausländerfeindliche Parolen gegrölt wurden, widern mich an". Die Bilder seien "ein Zeichen von Wohlstandsverwahrlosung". In Schleswig-Holstein sei kein Platz für Ausländerfeindlichkeit. "Ich freue mich, dass die Bar, in der diese Videos gemacht wurden, die Polizei bei den Ermittlungen unterstützt und den Grölenden Hausverbot erteilen will." Mehr anzeigen

Das Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, ist bundesweit auf große Empörung gestoßen. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die seit Donnerstag in den sozialen Medien viral geht, grölen junge Männer und Frauen zur Melodie des Party-Hits "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostino "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Ein Mann scheint mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart anzudeuten. Die Betreiber des Lokals erklärten auf Instagram zu dem Video, sie seien "tief schockiert". "Wir distanzieren uns von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung."