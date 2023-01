Nach Unentschieden: Nagelsmann pocht auf neuen Torwart

Das Wichtigste in Kürze Ihre Nummer eins im Tor, Manuel Neuer, fehlt den Bayern seit Mitte November.

Ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg ging jetzt 4:4 aus.

Trainer Julian Nagelsmann setzt sich einmal mehr für einen neuen Torwart ein.

Die Frage nach dem Neuer-Ersatz beschäftigt die Bayern weiter. Trainer Nagelsmann haut einmal mehr auf den Tisch.

Der einzige Wintertest des FC Bayern München gegen Red Bull Salzburg ging 4:4 aus. Trainer Julian Nagelsmann, der zuvor schon auf einen Ersatz für Stammtorwart Manuel neuer pochte, nahm das Unentschieden seines Teams zum Anlass, ein Schreckensszenario zu malen.

"Ich mach' jetzt mal den fiktiven Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann?", fragte Nagelsmann laut der dpa. "Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und in der Bundesliga spielen. Dann sagt jeder, seid Ihr noch ganz dicht, warum holt Ihr keinen Torwart?"

Zuvor hatte Sven Ulreich drei Gegentore kassiert, Johannes Schenk musste noch einmal hinter sich greifen. Jeder sehe doch die Torwart-Situation des FCB, sagte Nagelsmann. "Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage."

Salihamidzic entspannter als Nagelsmann

Die Torwartfrage stellt sich den Münchnern seit dem Beinbruch von Nationalkeeper Manuel Neuer Mitte Dezember. "Wir schauen weiter, was möglich ist und welche Optionen wir auf dem aktuell schwierigen Transfermarkt haben", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Irgendwann werden wir die richtige Entscheidung treffen."

Die Bayern starten am 20. Januar gegen RB Leipzig in die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison.