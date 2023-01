FC Bayern: Nagelsmann macht den Bossen Dampf

FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann stellt eine Woche vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde Forderungen an die Klub-Chefetage. Er verlangt einen neuen Torhüter und macht sich für einen seiner Spieler stark.

Das Wichtigste in Kürze In einer Woche startet für den FC Bayern die Bundesliga-Rückrunde.

Dem Rekordmeister machen viele verletzte Spieler Sorgen.

Trainer Nagelsmann hat ganz klare Forderungen an die Vereinsbosse.

Wegen der schweren Verletzung von Manuel Neuer - ein Beinbruch beim Skifahren - hat der FC Bayern München ein Torwartproblem. Und das kurz vor Start der Bundesliga-Hinrunde am kommenden Freitag (20. Januar) gegen den RB Leipzig und den Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain um Weltmeister Lionel Messi Mitte Februar.

Nagelsmann fordert neuen Torwart

Wunschkandidat der Münchner für einen Wintertransfer ist dem Vernehmen nach Yann Sommer. Doch die Verhandlungen mit seinem Klub Borussia Mönchengladbach gestalten sich schwierig. Die Rheinländer wollen den Schweizer Nationaltorhüter nach aktuellem Stand mitten in der Saison nicht ziehen lassen.

Die vakante Torwartposition nervt auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Das strapaziere seine Geduld, gab er im Trainingslager in Doha zu. Die Marktlage ist komplex", sagte der Trainer, der sich am liebsten einen richtigen Neuer-Ersatz wünscht. "Wir haben die Pflicht, noch einen Torwart zu holen, unabhängig von der Nummer eins", machte Nagelsmann auch in Richtung der Vereinsbosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Klub-Chef Oliver Kahn deutlich.

Mané schon gegen Messi fit?

Stand jetzt müsste der Tabellenführer mit Sven Ulreich in Leipzig die Bundesligasaison fortsetzen. Im Wintercamp äußerten sich alle höflich positiv zum beliebten Neuer-Vertreter. "Wir haben mit Ulle auch schon in den letzten Jahren das eine oder andere Mal als Nummer eins gespielt. Wir alle vertrauen ihm voll. Er hat auch in dieser Saison schon ein paar Spiele gemacht und das herausragend gut", sagte etwa Nationalspieler Joshua Kimmich - und mahnte dennoch im Nachsatz wie Nagelsmann: "Trotzdem ist es keine Frage, dass wir noch einen Torhüter brauchen."

Bessere Nachrichten als in der Torhüterfrage gibt es hingegen von Stürmerstar Sadio Mané. "Wenn alles top, top läuft, kann es sein, dass er gegen Paris wieder spielen kann", sagte Nagelsmann, schränkte aber sofort ein: "Aber das müsste schon sehr gut laufen und wäre vielleicht auch mit einem kleinen Risiko behaftet. Er ist eh schon einen Tick schneller, als wir es erwartet haben."

Bayern-Coach setzt auf Choupo-Moting

Der 30 Jahre alte Mané war in Katar nicht dabei, sondern setzte sein Aufbautraining in München fort. Der Neuzugang vom FC Liverpool hatte die WM verpasst. Er hatte sich kurz vor dem Turnier verletzt und musste sich einer Operation unterziehen, bei der eine Sehne am rechten Wadenbeinköpfchen wieder befestigt werden musste.

Bei einem weiteren Stürmer äußerte Nagelsmann ganz klar seine Vorstellungen für die Zukunft. Er sprach sich eindeutig für eine Vertragsverlängerung mit Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting aus. "Wenn man einen Stürmer hat, der so viele Tore schießt, wie er es zuletzt gemacht hat, dann ist es auch sinnvoll, ihn im Verein zu behalten", betonte Nagelsmann.

Choupo-Moting hatte sich im Verlauf der ersten Saisonhälfte zum verlässlichen Torjäger entwickeln und auch im Trainingslager an seine Vorleistungen angeknüpft. Nagelsmann weiter: "Ich habe Choupo gesagt: Wenn er seinen Fleiß behält, wird es auch weiter so sein, dass er eine tragende Rolle spielen kann."