Nach 5 Jahren Export-Stopp: Saudi-Arabien bekommt wieder deutsche Raketen

Die Regierung unter Angela Merkel verhängte 2018 einen Exportstopp an Saudi-Arabien für Waffen aus deutscher Produktion. Jetzt, fünf Jahre später, hat die Bundesregierung eine Lieferung von Raketen an den umstrittenen Wüstenstaat genehmigt.

Saudi-Arabien gilt anscheinend nicht mehr als "Persona non grata" - das Land zwischen Persischem Golf und Rotem Meer gilt laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) inzwischen als "Stabilitätsanker" und hat sich wohl eine Raketen-Lieferung aus deutscher Produktion verdient.

Kurswechsel bei den Waffenlieferungen in das Königreich

Ein halbes Jahrzehnt galt der Exportstopp für deutsche Waffen an den Wüstenstaat Saudi-Arabien. Nun soll das alles vorbei sein: Die Bundesregierung hat die Lieferung von 150 Raketen zur Bewaffnung von Kampfjets an Saudi-Arabien genehmigt. Damit untermauert die Ampelregierung gleichzeitig ihren Kurswechsel bei den Waffenlieferungen in das Königreich. Ebenso hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) während ihrer Nahost-Reise verkündet, dass sich die Bundesregierung nicht gegen einen Export weiterer Eurofighter an Saudi-Arabien stellen werde, da Saudi-Arabien zur Sicherheit Israels und zur Verhinderung eines Flächenbrandes in der Region beitrage, indem es von den jemenitischen Huthis auf Israel abgeschossene Raketen abfange.

Der erste Kurswechsel in Sachen Waffenexportstopp gegen Saudi-Arabien soll laut "Spiegel" schon im Dezember stattgefunden haben. Kurz vor Jahreswechsel soll die Bundesregierung einen größeren Waffenexport nach Saudi-Arabien genehmigt haben - ein entsprechendes Schreiben Habecks soll dies belegen. Aber schon einige Monate davor, im Juli während des Nato-Gipfels in Vilnius, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Lockerung des harten Kurses in Hinblick auf den Jemen-Krieg an.

"Dass Saudi-Arabien in der Region auch als Stabilitätsanker gebraucht wird, weiß die Bundesregierung", betonte Habeck. Saudi-Arabien bemühe sich ernsthaft um Frieden im Jemen und auch beim Krieg im Gazastreifen. Die Rolle Saudi-Arabiens habe sich gewandelt. "Das Land arbeitet an einem Friedensprozess, glaubhaft." Zum kontroversen Thema Menschenrechte sagte Habeck, dies spiele in Gesprächen immer eine Rolle.