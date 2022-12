Nationalspieler Havertz glänzt für FC Chelsea

Deutschland flog früh raus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nationalspieler Kai Havertz überwindet den WM-Frust und glänzt für seinen Verein FC Chelsea.

Das Wichtigste in Kürze FC Chelsea siegt über AFC Bournemouth mit 2:0.

Nationalspieler Kai Havertz ist an beiden Toren mit beteiligt.

Trotz des Erfolgs bleibt der FC Chelsea zunächst Achter in der Tabelle.

26 Tage ist es her, nach dem Deutschland aus der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) in Katar ausgeschieden ist. Nationalspieler Kai Havertz zeigte sich am Dienstagabend (27. Dezember) allerdings in Hochform: Er führte seinen FC Chelsea zum 2:0-Erfolg gegen den AFC Bournemouth.

Vor der WM-Pause hatte Chelsea sechs Pflichtspiele auf nationaler Ebene nicht gewonnen. Nun das grandiose Comeback. Das Team von Trainer Graham Potter dominierte das Spiel von Beginn an.

Führung in der 24. Minute

Bereits im Angriff sorgte Kai Harvertz für Wirbel. Zunächst kam er an eine Flanke von Marc Cucurella mit dem Kopf nicht entscheidend heran. Kurz darauf die Hereingabe von Raheem Sterling: Harvertz sorgte in der 16. Minute für das das 1:0. Dies war der vierte Saisontreffer für den in Aachen geborenen Fußballer im 14. Ligaspiel.

Mount erzielt das 2:0

Mason Mount erzielte dann in der 24. Minute das 2:0 - durch Vorlage von Harvertz. Nach einem Dribbling von Ex-Bundesliga-Spieler Denis Zakaria sprang der Ball zu dem 23-Jährigen, der den Ball für den Torschützen Mount vorlegte.

Der FC Chelsea bleibt – trotz des Erfolgs – zunächst Achter in der Tabelle. Allerdings verkürzten sie den Rückstand auf Rang fünf - und damit dem internationalen Geschäft, auf zwei Punkte. AFC Bournemouth liegt auf Rang 14. Der Verein muss sich mit nur drei Zählern vor einem Abstiegsplatz weiter nach unten orientieren.